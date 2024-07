«Δεν μπορείς να νικήσεις»

Πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν από τον αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν να τερματίσει την εκστρατεία για την επανεκλογή του.

Η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι φέρεται να είπε στον Τζο Μπάιντεν ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν μπορεί να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ και ότι ο πρόεδρος θα μπορούσε να καταστρέψει τις πιθανότητες των Δημοκρατικών να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ανέφερε το CNN την Τετάρτη, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που ενημερώθηκαν για την τηλεφωνική κλήση, μεταδίδει το Reuters.

Το δημοσίευμα του CNN, ανέφερε πως η Πελόζι είπε τα παραπάνω στον Μπάιντεν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.

Ο Μπάιντεν από την πλευρά του φέρεται να απάντησε αμυντικά, λέγοντας στην Πελόζι ότι έχει δει και δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι μπορεί να κερδίσει. Πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος, φαίνεται να είναι συνολικό επιφυλακτικός απέναντι στις δημοσκοπήσεις.

Αυτό το τηλεφώνημα αποτελεί την δεύτερη συνομιλία που έρχεται στο φως της δημοσιότητας είχε η Πελόζι με τον Μπάιντεν μετά το ντιμπέιτ του προέδρου στις 27 Ιουνίου. Ωστόσο, καμία από τις πηγές δεν ανέφερε εάν του ζήτησε να εγκαταλείψει την κούρσα του 2024.

Υπενθυμίζεται πως, σε συνέντευξή της την περασμένη εβδομάδα η Πελόζι είχε δηλώσει πως «είναι στο χέρι του προέδρου να αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος. Όλοι τον ενθαρρύνουμε να πάρει αυτή την απόφαση γιατί ο χρόνος είναι λίγος».

Εκπρόσωπος της Πελόζι πάντως δήλωσε στο CNN ότι η Πελόζι δεν έχει μιλήσει με τον Μπάιντεν από την Παρασκευή.

Την ίδια ώρα, ο ηγέτης της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στην Γερουσία των ΗΠΑ, ο Τσακ Σούμερ, φέρεται να είπε στον αμερικανό πρόεδρο, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους το Σάββατο στο Ρεχόμποθ Μπιτς, στο Ντέλαγουερ, πως το καλύτερο για τη χώρα και την παράταξη θα ήταν να τερματίσει την εκστρατεία για την επανεκλογή του, όπως ανέφερε χθες Τετάρτη το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News, επικαλούμενο πηγή του.

BREAKING: Senate Majority Leader Chuck Schumer privately urged Biden to step aside in presidential race, sources say.https://t.co/NwdVixIbQu

— ABC News (@ABC) July 18, 2024