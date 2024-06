Στο φως της δημοσιότητας βρέθηκε νέο βίντεο ντοκουμέντο για το μακελειό στο Νταγκεστάν, για το οποίο ακόμη δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Στα πλάνα αυτά φαίνονται δύο μαυροφορεμένοι άνδρες να πυροβολούν αδιακρίτως, ενώ πολλά περιπολικά έχουν σπεύσει στο σημείο για να τους σταματήσουν.

Ακόμη, σε ένα από αυτά τα βίντεο, οι τρομοκράτες φαίνεται να έχουν καταλάβει ένα περιπολικό της αστυνομία, ενώ κανείς δεν γνωρίζει ποια είναι η τύχη των αστυνομικών που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο.

Η αντιτρομοκρατική επιχείρηση που εξαπολύθηκε στην ρωσική Δημοκρατία του Νταγκεστάν, στον Καύκασο, μετά τις επιθέσεις κατά ορθόδοξων εκκλησιών και μιας συναγωγής που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους, ολοκληρώθηκε, ανακοίνωσε σήμερα η Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας (NAK).

«Μετά την εξουδετέρωση των απειλών για τη ζωή και την υγεία των πολιτών, αποφασίστηκε να τερματιστεί η αντιτρομοκρατική επιχείρηση» στο Νταγκεστάν από τις 08:15 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής αυτής, την οποία επικαλέστηκαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ενοπλοι άνοιξαν πυρ την Κυριακή σε μια συναγωγή, δύο ορθόδοξες εκκλησίες και ένα φυλάκιο της αστυνομίας σε δύο πόλεις του Νταγκεστάν, σκοτώνοντας έναν 66χρονο ιερέα και τουλάχιστον 15 αστυνομικούς, όπως ανακοίνωσε ο Σεργκέι Μέλικοφ, ηγέτης της συγκεκριμένης ρωσικής δημοκρατίας στον Βόρειο Καύκασο.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στην πόλη Μαχατσκαλά, πρωτεύουσα της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν, και την παράκτια πόλη Ντέρμπεντ. Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ανέφερε χθες Κυριακή ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα για «τρομοκρατικές ενέργειες», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Από την πλευρά του, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι οι δράστες ήταν μέλη «διεθνούς τρομοκρατικής οργάνωσης» σύμφωνα με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Οι δράστες της επίθεσης στο Ντερμπέντ είχαν νωρίτερα θεαθεί να διαφεύγουν με αυτοκίνητο.

🚨🇷🇺BREAKING: DAGESTAN OFFICIAL WHO’S SONS WERE ATTACKERS…ATTACKED

A police car carrying the head of the Sergokalinsky district of Dagestan, Magomed Omarov, came under fire from armed gunmen in the town of Sergokala.

He had been arrested after 2 of his sons allegedly took part… https://t.co/x9QpzYN1WL pic.twitter.com/Xz8t0bcx5A

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 23, 2024