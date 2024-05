Απορρίφθηκε σήμερα η έφεση που είχε ασκήσει η βρετανίδα νοσηλεύτρια Λούσι Λέτμπι κατά της καταδίκης της για τον φόνο επτά νεογνών και την απόπειρα δολοφονίας έξι άλλων.

Η 34χρονη Λέτμπι κρίθηκε πέρυσι ένοχη για τον φόνο πέντε νεογέννητων αγοριών και δύο νεογέννητων κοριτσιών στη μονάδα νεογνών του νοσοκομείου Countess of Chester στη βόρεια Αγγλία και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Κατά την ακροαματική διαδικασία τον Απρίλιο, η Λέτμπι ανέφερε τέσσερα επιχειρήματα για την έφεσή της μεταξύ των οποίων και ότι ο δικαστής είχε εσφαλμένα απορρίψει αιτήματά της στη διάρκεια της δίκης.

Κατά τη σύντομη ακροαματική διαδικασία σήμερα, το Εφετείο απέρριψε την έφεσή της. Δεν μπορούν να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες της υπόθεσης στη δημοσιότητα για νομικούς λόγους.

Τον επόμενο μήνα η Λέτμπι πρόκειται να δικαστεί εκ νέου για απόπειρα ανθρωποκτονίας νεογνού σε δικαστήριο του Μάντσεστερ.

Πρόκειται για την πιο σοβαρή υπόθεση κατά συρροήν δολοφόνου στη σύγχρονη ιστορία της Βρετανίας. Η φονική δράση της 34χρονης κράτησε για ένα χρόνο, από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Ιούνιο του 2016.

I’m so glad that Lucy Letby has lost her bid to appeal against her convictions for murdering seven babies this is a good day for the families of her victims I hope she rots in jail #LucyLetby pic.twitter.com/S1ygJ13YOQ

— Lee Hood (@Mofoman360) May 24, 2024