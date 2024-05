Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε 8 ακτιβιστές για το κλίμα που παραβίασαν τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου του Μονάχου, προκαλώντας για σύντομο χρονικό διάστημα το κλείσιμό του σήμερα το πρωί εν μέσω πολυσύχναστης ταξιδιωτικής περιόδου για το αεροδρόμιο αυτό, στη νότια Γερμανία.

Έξι από τους ακτιβιστές κόλλησαν τα χέρια τους σε διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι η κατάσταση έχει τώρα τεθεί υπό έλεγχο και ότι και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου είναι τώρα ανοιχτοί.

Members of the German climate activist group Last Generation caused considerable disruption at Munich Airport at the start of a holiday weekend by entering restricted areas, officials said. https://t.co/UQoGQ2gagz

Η κλιματική οργάνωση «Τελευταία Γενιά», η οποία έχει πραγματοποιήσει παρόμοιες κινητοποιήσεις στο παρελθόν, ανακοίνωσε ότι αυτή ευθύνεται για την κινητοποίηση στο αεροδρόμιο σε σειρά αναρτήσεων που έκανε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, στις οποίες διακρίνονται μέλη της σε έναν, όπως φαίνεται, διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης με πλακάτ διαμαρτυρίας.

«Συνολικά έξι άνθρωποι κάθονται σε δύο ομάδες σε διαφορετικά σημεία του αεροδρομίου του Μονάχου», αναφέρεται σε μια από τις αναρτήσεις της.

Σε ένα από τα πλακάτ διαμαρτυρίας αναγράφεται: «Πρόβλημα είναι η κυβέρνηση, όχι οι διακοπές μας».

Police were deployed to the Munich airport on Saturday morning after climate activists, believed to be from the Last Generation movement, disrupted the hub in protest of climate policy.https://t.co/wTBFdwFEak

