Ιστορικός πίνακας του Λόρδου Μπάλφουρ στο Trinity College του Κέιμπριτζ καταστράφηκε σήμερα (8/3) από ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα βίντεο από την ομάδα διαμαρτυρίας Palestine Action όπου δείχνει μια διαδηλώτρια να σκίζει με μαχαίρι το πορτρέτο και να το ψεκάζει με κόκκινη μπογιά. Ο στόχος του βανδαλισμού βεβαίως δεν είναι τυχαίος.

Ο συντηρητικός πολιτικός έδωσε το όνομά του στη Διακήρυξη του Μπάλφουρ, μια δημόσια διακήρυξη που εξέδωσε η βρετανική κυβέρνηση για τη δημιουργία μιας πατρίδας για τους Εβραίους στην Παλαιστίνη, ανοίγοντας το δρόμο για την ίδρυση του Ισραήλ το 1948.

Η διακήρυξη του 1917, που υπογράφηκε από τον τότε υπουργό Εξωτερικών Μπάλφουρ, περιλαμβανόταν σε μια επιστολή του προς τον Λόρδο Ρότσιλντ, ηγετική φυσιογνωμία της εβραϊκής κοινότητας στη Βρετανία.

BREAKING: Palestine Action spray and slash a historic painting of Lord Balfour in Trinity College, University of Cambridge.

Written in 1917, Balfour’s declaration began the ethnic cleansing of Palestine by promising the land away — which the British never had the right to do. pic.twitter.com/CGmh8GadQG

— Palestine Action (@Pal_action) March 8, 2024