Φιλοπαλαιστίνιος διαδηλωτής, 16 ετών, συνελήφθη για βανδαλισμό μνημείου του Central Park μετά από καταγγελία του πατέρα του.

Ο 16χρονος διαδηλωτής έγραψε με κόκκινη μπογιά την λέξη «Γάζα» σε ένα μνημείο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου στο Σέντραλ Παρκ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και συνελήφθη.

Ο πατέρας του, ήταν αυτός που τον παρέδωσε στους αστυνομικούς, σύμφωνα πληροφορίες από την New York Post.

Ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής της Νέας Υόρκης Kaz Daughtry δημοσίευσε στο Twitter μια θολή φωτογραφία του νεαρού βάνδαλου με χειροπέδες να κάθεται σε ένα παγκάκι σε ένα αστυνομικό τμήμα.

«Ο κατάπτυστος βανδαλισμός που είδαμε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Μνημείο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δεν θα αγνοηθεί και δεν θα μείνει ατιμώρητος», έγραψε ο Daughtry στο Twitter, καθώς ανακοίνωνε τη σύλληψη ενός από τους ενόχους.

«Αυτό δεν είναι απλά μια νεανική φάρσα – είναι μια πράξη βεβήλωσης που υπονομεύει τις ελευθερίες για τις οποίες πολέμησαν και πέθαναν οι ήρωές μας», πρόσθεσε.

The despicable vandalism we saw earlier this week on the WWI Memorial will not be ignored, and will not go unpunished. One of the culprits was placed in handcuffs today thanks to the World’s Greatest Detectives. This isn’t simply juvenile hijinks- it’s an act of desecration that… pic.twitter.com/2R8uzssIqD

— NYPD Deputy Commissioner, Operations Kaz Daughtry (@NYPDDaughtry) May 10, 2024