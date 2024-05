Ο προσωρινός πρόεδρος του Χάρβαρντ, Άλαν Γκάρμπερ, απειλεί με «ακούσια άδεια» τους φοιτητές που έχουν κατασκηνώσει στο πανεπιστήμιο και διαδηλώνουν υπέρ της Παλαιστίνης.

«Γράφω σήμερα με αυτό το απλό μήνυμα: Η συνέχιση του καταυλισμού αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για το εκπαιδευτικό περιβάλλον του πανεπιστημίου. Όσοι συμμετέχουν ή τον διατηρούν θα παραπεμφθούν για «ακούσια άδεια» από τις σχολές τους», ανέφερε ο Γκάρμπερ στο μήνυμά του.

Και πρόσθεσε: «Ο καταυλισμός ευνοεί τις φωνές λίγων έναντι των δικαιωμάτων πολλών που έχουν βιώσει διαταραχή στον τρόπο που σπουδάζουν και εργάζονται σε μια κρίσιμη περίοδο του εξαμήνου. Καλώ όσους συμμετέχουν στον καταυλισμό να τερματίσουν την κατάληψη της αυλής του Χάρβαρντ».

Η κλιμάκωση έρχεται καθώς πλησιάζει το τέλος των εξετάσεων, με αποτέλεσμα να απομένουν περίπου δύο εβδομάδες μέχρι τις τελετές αποφοίτησης του πανεπιστημίου, οι οποίες αναμένεται να φιλοξενήσουν χιλιάδες μέλη και οικογένειες του Χάρβαρντ, καθώς και δεκάδες προσκεκλημένους.

«Το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου, συμπεριλαμβανομένης της διαμαρτυρίας και της διαφωνίας, είναι ζωτικής σημασίας για το έργο του ερευνητικού πανεπιστημίου. Αλλά δεν είναι απεριόριστο», πρόσθεσε ο Γκάρμπερ.

LATEST: Harvard University students who continue to take part in the pro-Palestinian protest encampment at the school will be “referred for involuntary leave,” the university’s interim president, Alan M. Garber, said Monday.

Follow live updates: https://t.co/L8ModiVknm

— ABC News (@ABC) May 6, 2024