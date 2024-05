Η ΑΕΚ δεν κέρδισε τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη μολονότι προηγούνταν με 1-2 μέχρι το 80ο λεπτό του ματς. Οταν τελείωσε το ματς του ΠΑΟ με τον Αρη έγινε κατανοητό πως έχασε δυο φορές τη δυνατότητα να τελειώσει το πρωτάθλημα. Πρώτον γιατί δεν κράτησε το αβαντάζ που αποκόμισε με το γκολ του Βίντα ένα τέταρτο πριν απ’ το τέλος του ματς. Και δεύτερον γιατί δεν κράτησε ούτε την ισοπαλία εξαιτίας του γκολ που δέχτηκε από τον Σάστρε στις καθυστερήσεις. Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού η βαθμολογία λέει πως στην ΑΕΚ αρκούσε και ο βαθμός της ισοπαλίας για να έχει βγει ήδη πρωταθλήτρια. Ομως όσο το ματς της Τούμπας παιζόταν η ΑΕΚ αυτό το αβαντάζ δεν το είχε και γι’ αυτό δεν προσπάθησε και να κρατήσει το 2-2. Το υπέρ της 1-2 ήθελε να κρατήσει αλλά ούτε κι αυτό το κατάφερε. Και για αυτό και να τεράστια νεύρα του προπονητή Ματίας Αλμέιδα στο τέλος.

Ξέσπασμα

Ο Αλμέιδα ξέφυγε, άρπαξε από τον λαιμό των υποδιευθυντή Ασφαλείας της διεύθυνσης αστυνομικής βίας Θεσσαλονίκης και ήρθε στα χέρια μεταξύ πολλών άλλων και με τον Μάκη Τσάτσο, υπεύθυνο Ασφαλείας της Σουπερλίγκας. Οι προσπάθειες παικτών όπως ο Τάισον και ο Κάλενς να τον ηρεμήσουν ήταν εντυπωσιακές, όσο και το κατά τα άλλα υπέροχο ματς, σίγουρα το ωραιότερο του εφετινού πρωταθλήματος. Η ένταση είναι μεγάλη, κανείς δεν θέλει να χάνει, στα ντέρμπι έχουμε δει τα πάντα. Αλλά ο προπονητής της ΑΕΚ πρέπει να τιμωρηθεί για όλο αυτό το βίαιο ξέσπασμα: η τιμωρία του θα πρέπει να είναι η προβλεπόμενη ποινή των τριών αγωνιστικών απουσίας από τον πάγκο – ούτε φυλακή χρειάζεται να πάει, ούτε εξορία να τον στείλουν. Ο κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί και αν αυτό συμβεί θα του κάνει και καλό.

Το δεύτερο διδακτικό συμπέρασμα αυτής της ιστορίας είναι ότι κάτι πρέπει να κάνει η Λίγκα για τους διαπιστευμένους που μπορεί να κυκλοφορούν εντός αγωνιστικού χώρου. Στην Τούμπα ήταν δεκάδες και δεν είναι η πρώτη φορά που στον πάγκο του ΠΑΟΚ εμφανίζεται ένας λόχος καταδρομέων. Είναι και κωμικό και επικίνδυνο αφού αρκετοί είναι έτοιμοι να προβοκάρουν και δεν μπορεί να συμβαίνει όταν έχουν κλείσει τα γήπεδα για να μπουν κάμερες και ηλεκτρονικά εισιτήρια.

UEFA

Πάντα αναρωτιόμουν γιατί είναι δύσκολο να ισχύουν και στο πρωτάθλημά μας οι προβλεπόμενες διεθνείς προδιαγραφές. Δεν ανακαλύψαμε το ποδόσφαιρο εμείς, ούτε και μας ζήλεψε ποτέ κανείς για τις διοργανώσεις μας: ας υιοθετήσουν ό,τι προβλέπει η UEFA. Η Λίγκα πρέπει να το κάνει, δηλαδή οι ίδιες οι ΠΑΕ. Διότι αν περιμένει κανείς κάτι από τον υφυπουργό Αθλητισμού κ. Βρούτση σώθηκε! Η ειδικότητά του είναι οι συνεντεύξεις, όχι οι διοργανώσεις, ο έλεγχος, οι προδιαγραφές κ.λπ. Για αυτά αποφασίζει το Μαξίμου αλλά τώρα έχουμε άλλα. Θλιβερό επίσης γεγονός είναι και ο μη έλεγχος των πανό. Την Κυριακή στην Τούμπα για να ξεκινήσει το ματς έπρεπε να κατεβούν δύο τεράστια. Το ένα έγραφε «Χανούμια αδελφοκτόνοι» και το δεύτερο «Μια φυλακισμένη στην υποκρισία πόλη που τα παίρνουν όλες κι όλοι, ένας Τίγρης λαθρέμπορας τα χώνει».

Πραγματικά ήθελα να ήμουν κάπου να έβλεπα τη φάτσα του γερμανού διαιτητή Στρέντερ όταν οι έλληνες συνεργάτες του τού εξηγούσαν γιατί πρέπει να κατεβούν: ο άνθρωπος θα τα έχει χάσει! Ομως το πιο εντυπωσιακό στην ιστορία είναι ότι οι ομάδες πληρώνουν σούπερ κάμερες χωρίς τις οποίες δεν γίνονται ματς για να μπορούν άνετα να βάζουν οι οργανωμένοι ό,τι πανό θέλουν. Είναι τουλάχιστον κρίμα που το υλικό που οι κάμερες καταγράφουν δεν ανεβαίνει κάπου στο YouTube για να γελάει ο κόσμος, που το ‘χει ανάγκη. Θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον να δούμε τον καιρό της κυβερνητικής αυστηρότητας, της ΔΕΑΒ, του σκληρού βλέμματος του Παύλου Μαρινάκη, του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη «που δεν καταλαβαίνει τίποτα», της Μιλένας Αποστολάκη και της Νάντιας Γιαννακοπούλου κ.λπ. κ.λπ. ποιες θα είναι οι τιμωρίες του Αλμέιδα και του ΠΑΟΚ.

Κορυφή

Το εντυπωσιακό της αγωνιστικής αυτής πάντως είναι ότι δημιουργήθηκε ένα νέο δεδομένο: ο ΠΑΟΚ που ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι κορυφής δεν κρατά την τύχη του στα χέρια του – για να το κερδίσει χρειάζεται τρεις νίκες αλλά και ένα στραβοπάτημα της ΑΕΚ. Από την άλλη το νέο στοιχείο στο ψυχόδραμα που παρακολουθούμε είναι πως την τύχη στα χέρια του την κρατά ο Ολυμπιακός που αν κάνει τρεις νίκες στα τρία τελευταία του ματς παίρνει τον τίτλο κι ας είναι σήμερα τέταρτος και, όπως φάνηκε και στο παιγνίδι της Κυριακής με τη Λαμία, με το μυαλό στην Αστον Βίλα! Φυσικά μεγάλο φαβορί παραμένει η ΑΕΚ την οποία διευκόλυνε απίστευτα η ήττα του ΠΑΟ από τον Αρη. Η ΑΕΚ κερδίζει το πρωτάθλημα με ισοπαλία στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό και φυσικά αν κερδίσει στο Καραϊσκάκη. Μπορεί να τα καταφέρει κι αν ο Αρης κερδίσει τον ΠΑΟΚ στο «Βικελίδης«, πράγμα που δεν αποκλείεται. Για την ώρα ο Αρης έχοντας κερδίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, κόβοντας δυο βαθμούς την περασμένη Τετάρτη από τον Ολυμπιακό στο «Βικελίδης» και κερδίζοντας τον ΠΑΟ την Κυριακή στη Λεωφόρο είναι ο βασικός διαμορφωτής της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Και γιατί σε άλλα ματς ήταν αδιάφορος και σε άλλα όχι!

Φωνές

Η νίκη του Αρη στη Λεωφόρο με ένα γκολ που πέτυχε ο Ζαμόρα μόλις στο 2ο λεπτό αφήνει τον ΠΑΟ εκτός διεκδίκησης πρωταθλήματος: για να έχει ελπίδες ο ΠΑΟ πρέπει η Λαμία να κερδίσει την ΑΕΚ στην «Οpap Arena», πράγμα πέρα από τα σύνορα της φαντασίας. Η ήττα από τον Αρη είναι απλή και εξηγήσιμη: το πρωτάθλημα του ΠΑΟ στο μυαλό όλων ολοκληρώθηκε στο ματς εναντίον της ΑΕΚ την περασμένη Τετάρτη. Η ήττα από την ΑΕΚ έφερε την απόλυτη αποδιοργάνωση διότι ήταν σοκαριστική. Τα έβαλαν όλοι με όλους στο τέλος: τα άκουσε από τους οπαδούς όχι μόνο ο Τερίμ, αλλά και η διοίκηση και ακόμα και ο Φώτης Ιωαννίδης που μια εβδομάδα πριν, μετά τη νίκη του ΠΑΟ στη Λαμία, ήταν το next best think του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αν κάποιοι νομίζουν πως ο κόσμος φώναζε για την ήττα από τον Αρη κάνουν λάθος: φώναζε για τα δεκατέσσερα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Ο μήνας που έχει μπροστά του ο ΠΑΟ μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος θα είναι δύσκολος…