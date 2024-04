Επίσημο αίτημα στην ένωση διαιτητών με το οποίο ζητάει να δοθούν στη δημοσιότητα οι συζητήσεις των διαιτητών από το χθεσινό παιχνίδι με την Έβερτον κατέθεσε η Νότιγχαμ Φόρεστ.

«Η ομάδα έχει ζητήσει να γίνουν γνωστές οι συνομιλίες για τις τρεις φάσεις-κλειδιά της αναμέτρησης. Το μαρκάρισμα του Άσλεϊ Γιανγκ στον Τζιοβάνι Ρέινα (24′), το χέρι του Γιανγκ (44′) και το μαρκάρισμα του Γιανγκ στον Χάντσον Οντόι (56′)», αναφέρει μεταξύ άλλων η βρετανική ομάδα στην ανακοίνωσή της.

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατέθεσε σήμερα επίσημο αίτημα στην ένωση διαιτητών να δώσει στη δημοσιότητα το ηχητικό με τις συζητήσεις των διαιτητών κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης με την Έβερτον στο Γκούντισον Παρκ. Η ομάδα έχει ζητήσει να γίνουν γνωστές οι συνομιλίες για τις τρεις φάσεις-κλειδιά της αναμέτρησης, με το μαρκάρισμα του Άσλεϊ Γιανγκ στον Τζιοβάνι Ρέινα (24′), το χέρι του Γιανγκ (44′) και το μαρκάρισμα του Γιανγκ στον Χάντσον Οντόι (56′). Υποστηρίζουμε σθεναρά για την ευρύτερη ποδοσφαιρική κοινότητα και τους οπαδούς να έχουν πρόσβαση στον ήχο και την απομαγνητοφώνηση για πλήρη διαφάνεια, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του αθλήματος μας».

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία του Τέιλορ στο παιχνίδι με την Έβερτον για την 34η αγωνιστική της Premier League, με τη βρετανική ομάδα λίγη ώρα μετά το τέλος της χθεσινής αναμέτρησης να κάνει ανάρτηση στα social media και να εκφράζει την οργή της για τις αποφάσεις του ρέφερι, αλλά και για τις αντίστοιχες του VARίστα. «Τρεις εξαιρετικά κακές αποφάσεις – τρία πέναλτι που δεν δόθηκαν – κάτι το οποίο πολύ απλά δεν μπορούμε να ανεχθούμε. Προειδοποιήσαμε την κεντρική επιτροπή διαιτησίας πριν το παιχνίδι ότι ο VARίστας είναι οπαδός της Λούτον, όμως δεν τον άλλαξαν. Η υπομονή μας έχει δοκιμαστεί πολλές φορές. Θα εξετάσουμε όλες τις επιλογές μας», ανέφερε η Νότιγχαμ.

Three extremely poor decisions – three penalties not given – which we simply cannot accept.

We warned the PGMOL that the VAR is a Luton fan before the game but they didn’t change him. Our patience has been tested multiple times.

NFFC will now consider its options.

— Nottingham Forest (@NFFC) April 21, 2024