Μπροστά σε ένα πρωτοφανές θέαμα βρέθηκαν υπάλληλοι τράπεζας στο Ρίο ντε Τζανέιρο όταν μια γυναίκα μετέφερε με αναπηρικό καροτσάκι τον νεκρό θείο της για να υπογράψει ένα δάνειο στο όνομά της.

Η γυναίκα κρατούσε το κεφάλι του ψηλά μπροστά στο καχύποπτο προσωπικό που ρωτούσε γιατί φαινόταν τόσο χλωμός. Οι υπάλληλοι της τράπεζας άρχισαν να βιντεοσκοπούν τη γυναίκα ενώ είχαν καλέσει ήδη ασθενοφόρο και αστυνομία, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Όπως θα δείτε στο βίντεο η γυναίκα χρησιμοποιούσε το χέρι της για να κρατήσει το κεφάλι του νεκρού όρθιο και του έλεγε: «Θείε, ακούς; Πρέπει να το υπογράψεις. Δεν μπορώ να υπογράψω για σένα».

Ένας τραπεζικός υπάλληλος που έγινε μάρτυρας της σκηνής είπε στη γυναίκα : «Δεν νομίζω ότι αυτό είναι νόμιμο. Δεν φαίνεται καλά. Είναι πολύ χλωμός».

Εκείνη απάντησε: «Έτσι είναι» ενώ στη συνέχεια είπε στο νεκρό θείο της «αν δεν είσαι καλά, μπορώ να σε πάω στο νοσοκομείο. Θέλεις να ξαναπάς στο νοσοκομείο;».

Το βίντεο έδειχνε το κεφάλι του νεκρού άνδρα να ταλαντεύεται μπρος-πίσω, προτού εκείνη πιάσει τον λαιμό του με το αριστερό της χέρι από πίσω.

Τον παρότρυνε: «Υπόγραψε εδώ και σταμάτα να μου προκαλείς πονοκέφαλο» του έλεγε.

in Rio de Janeiro Brazil a women (Érika de Souza Vieira Nunes) took the corpse of an elderly man into a bank to try to take out a loan of R$17,000 (USD $3,400), local Brazil media reported.

Suspicious bank employees filmed the incident and called the police.… pic.twitter.com/kzEzG6ORBP

— interessingworld (@interssingworld) April 17, 2024