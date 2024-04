Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο την Τετάρτη θέση διοίκησης του ισραηλινού στρατού στο βόρειο Ισραήλ, στα σύνορα με τον νότιο Λίβανο, «ανταπαντώντας» στον θάνατο τουλάχιστον τριών μαχητών της σε ισραηλινά πλήγματα την προηγουμένη.

Οι μαχητές της Χεζμπολάχ «πραγματοποίησαν πολύπλοκη επιχείρηση με κατευθυνόμενους πυραύλους και εκρηκτικά drones εναντίον της θέσης διοίκησης ενός λόχου αναγνώρισης» του ισραηλινού στρατού, «ανταπαντώντας στη δολοφονία από τον εχθρό πολλών μελών της αντίστασης στο Άιν Μπάαλ και στην Τσεχαμπίγε», στον νότιο Λίβανο, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η οργάνωση πρόσκειται στο Ιράν.

Σύμφωνα με τη Haaretz που επικαλείται πηγές από το Ιατρικό Κέντρο της Γαλιλαίας, όπου νοσηλεύονται τα θύματα της επίθεσης στο βόρειο Ισραήλ, ο αριθμός των τραυματιών έχει φτάσει πλέον τους 18, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Βίντεο που έχει ανέβει στα social media δείχνει τη στιγμή που drone πέφτει στο κτίριο.

Additional footage shows the Hezbollah explosive-laden drone striking the community center in Arab al-Aramshe, wounding seven people. pic.twitter.com/DEE13pxE26

Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε στις θέσεις εκτόξευσης που εκτοξεύθηκαν ρουκέτες και drones προς την πόλη Arab al-Aramshe.

Παράλληλα, μαχητικά αεροσκάφη επιτέθηκαν σε στρατιωτική δομή όπου διέμεναν μέλη της Χεζμπολάχ στο χωριό Ayta ash Shab του νότιου Λιβάνου.

Οι IDF ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «έπληξαν στρατιωτικό συγκρότημα της Χεζμπολάχ στην περιοχή Ayta ash Shab στο νότιο Λίβανο, όπου δρούσαν τρομοκράτες».

Η κίνηση αυτή έγινε, όπως αναφέρεται, αφού «εντοπίστηκαν αρκετές εκτοξεύσεις από τον Λίβανο να περνούν στην περιοχή Arab al-Aramshe στο βόρειο Ισραήλ».

Following the Hezbollah drone and missile attack on northern Israel’s Arab al-Aramshe, the IDF says it targeted the launch sites.

Fighter jets also struck a building where Hezbollah operatives were gathered, in southern Lebanon’s Ayta ash-Shab, the military adds, pic.twitter.com/kmO7Wveezq

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 17, 2024