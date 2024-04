Ο Έλον Μασκ ανέδειξε το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας σε ανάρτησή του, ωστόσο ο ισχυρισμός του ότι η χώρα μας «είναι μία από τις δεκάδες που βιώνουν πληθυσμιακή κατάρρευση λόγω των χαμηλών ποσοστών γεννήσεων», στηρίχθηκε σε δημοσίευμα από ιστοσελίδα που είναι γνωστή για την αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων και παραποίησης της πραγματικότητας.

Όπως κάθε άρθρο συνωμοσιολογικού περιεχομένου δεν θα μπορούσε να λείπει και μία αναφορά στον Μπιλ Γκέιτς.

Ο μεγιστάνας της Tesla και του Χ, αναπαρήγαγε tweet, του «ακτιβιστή- influencer», Λούθερ Σάιρους, ο οποίος ανήρτησε ένα άρθρο του ιστότοπου The People’s Voice με τίτλο: «Πλησιάζει ‘πληθυσμιακή κατάρρευση’ στην Ελλάδα καθώς οι αιφνίδιοι θάνατοι αυξάνονται και η γονιμότητα πέφτει σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ».

Greece is one of dozens of countries experiencing population collapse due to low birth rates https://t.co/2qFA087SLJ — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2024

Τι κοινό έχουν ο Λούθερ Σάιρους και το The People’s Voice, είναι κατά των εμβολίων και υπέρ των θεωριών συνωμοσίας.

Τι αναφέρει το άρθρο

«Η Ελλάδα προβλέπεται να γίνει το πρώτο έθνος που θα υποστεί ‘πληθυσμιακή κατάρρευση’, καθώς οι αιφνίδιοι και απροσδόκητοι θάνατοι συνεχίζουν να αυξάνονται ραγδαία σε όλη τη χώρα, ενώ τα ποσοστά γονιμότητας έχουν πέσει σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που οι ειδικοί θεωρούσαν πιθανά», αναφέρει χαρακτηριστικά το άρθρο του The People’s Voice.

«Η καρδιακή ανεπάρκεια, τα εγκεφαλικά επεισόδια, οι θρόμβοι στο αίμα και οι καρκίνοι ταχείας εμφάνισης σε κατά τα άλλα υγιείς νέους ανθρώπους έχουν προκαλέσει την εκτόξευση των ποσοστών θνησιμότητας στην Ελλάδα, ενώ τα επίπεδα γονιμότητας σε νέους άνδρες και γυναίκες έχουν προκαλέσει την πτώση του δείκτη γεννήσεων, καταγράφοντας τον χαμηλότερο αριθμό γεννήσεων εδώ και σχεδόν έναν αιώνα», προσθέτει.

Το άρθρο έχει έντονη συνωμοσιολογική απόχρωση καθώς προσπαθεί να συνδέσει την αύξηση των θανάτων στη χώρα μας με τα εμβόλια του κορονοϊού, αναφέροντας πως «η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κάνει καμία αναφορά στις θανατηφόρες συνέπειες της εξάπλωσης του εμβολιασμού Covid mRNA το 2021, παρά το γεγονός ότι οι στατιστικές αιφνίδιων και απροσδόκητων θανάτων εκτοξεύονται στα ύψη σε απόλυτο συγχρονισμό με την εξάπλωση».

«Η ανάπτυξη του εμβολίου Covid mRNA ξεκίνησε στην Ελλάδα στα τέλη Δεκεμβρίου 2020. Τουλάχιστον το 72,6% του συνολικού πληθυσμού είναι διπλά εμβολιασμένο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση», προσθέτει.

Ακόμα συσχετίζει την υπογεννητικότητα και τη μείωση των γεννήσεων με «σχέδιο» των παγκόσμιων ελίτ και όπως κάθε άρθρο συνωμοσιολογικού περιεχομένου δεν θα μπορούσε να λείπει και μία αναφορά στον Μπιλ Γκέιτς.

«Τώρα η Ελλάδα, το λίκνο του δυτικού πολιτισμού, είναι έτοιμη να γίνει το πρώτο έθνος που θα πέσει θύμα της πολυδιάστατης ατζέντας ερήμωσης της παγκόσμιας ελίτ», αναφέρει μεταξύ άλλων και όπως προσθέτει: «Ο Μπιλ Γκέιτς και άλλοι δισεκατομμυριούχοι υπέρ της παγκοσμιοποίησης προωθούν προϊόντα που εν γνώσει τους καταστρέφουν τα επίπεδα γονιμότητας σε νέους ενήλικες αναπαραγωγικής ηλικίας».

Γνωστό για την αναπαραγωγή fake news

Ο ιστότοπος The People’s Voice έχει έδρα το Λος Άντζελες (παλαιότερα γνωστός ως NewsPunch και Your News Wire) και είναι γνωστός για τα fake news που αναπαράγει.

Ιδρύθηκε ως Your News Wire το 2014 από τον Σον Αντλ-Ταμπαταμπάι και τον σύζυγό του, Σινκλέρ Τρεντγουέι. Τον Νοέμβριο του 2018, μετονομάστηκε σε NewsPunch. Το Your News Wire αναβίωσε ως ξεχωριστός ιστότοπος τον Νοέμβριο του 2020 και συνέχισε να δημοσιεύει φάρσες παρόμοιες με αυτές του NewsPunch. Το 2023, το NewsPunch υιοθέτησε το σημερινό του όνομα, The People’s Voice

Όπως αναφέρει η Wikipedia, μία έκθεση του 2017 του BuzzFeed News προσδιόρισε το NewsPunch ως τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή δημοφιλών ψεύτικων ιστοριών που διαδόθηκαν στο Facebook εκείνο το έτος και μια ανάλυση του Poynter τον Ιούνιο του 2018 προσδιόρισε το NewsPunch ως διαψευσμένο πάνω από 80 φορές το 2017 και το 2018 από διαπιστευμένους από το Poynter φορείς ελέγχου γεγονότων, όπως το Snopes, το FactCheck.org, το PolitiFact και το Associated Press.

Η Ομάδα Δράσης East StratCom της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επικρίνει το NewsPunch για τη διάδοση της ρωσικής προπαγάνδας, μια κατηγορία που η Αντλ-Ταμπαταμπάι αρνείται.

Οι τακτικοί συνεργάτες του NewsPunch περιλαμβάνουν τον Αντλ-Ταμπαταμπάι, πρώην υπάλληλο του BBC και του MTV από το Λονδίνο, ο οποίος προηγουμένως ήταν υπάλληλος του θεωρητικού συνωμοσίας Ντέιβιντ Ικ, τη μητέρα του Αντλ-Ταμπαταμπάι, Κάρολ Αντλ, μια θεραπεύτρια εναλλακτικής υγείας, και τον Ντμίτρι Μπάξτερ, ο οποίος προηγουμένως εμφανιζόταν ως άσχετος Λετονός χρησιμοποιώντας μια κλεμμένη φωτογραφία προφίλ.

Το όνομα The People’s Voice χρησιμοποιήθηκε επίσης από έναν βραχύβιο διαδικτυακό τηλεοπτικό σταθμό στη δεκαετία του 2010, ο οποίος ιδρύθηκε από τον Ικ.

Γνωστά fake news

Τα fake news είναι πολλά και γνωστά, όπως:

Ιστορίες που προωθούσαν τη θεωρία συνωμοσίας του Pizzagate. Το NewsPunch ήταν ένας από τους πρώτους ιστότοπους που διέδωσε τη θεωρία συνωμοσίας, δημοσιεύοντας μια παραποιημένη ιστορία που χρησιμοποιήθηκε αργότερα ως βάση για την εξάπλωση του Pizzagate μεταξύ των ακροδεξιών.

Φάρσες κατά των εμβολιασμών που ισχυρίζονται ότι ο Μπιλ Γκέιτς αρνήθηκε να εμβολιάσει τα παιδιά του και «παραδέχτηκε ότι οι εμβολιασμοί έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να ερημώσουν τον κόσμο».

Ισχυρισμοί ότι η νίκη της Χίλαρι Κλίντον στη λαϊκή ψήφο στις προεδρικές εκλογές του 2016 στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αποτέλεσμα απάτης ψηφοφόρων.

Ισχυρισμοί ότι η Κλίντον ήταν υπεύθυνη για την αυτοκτονία του Άντονι Μπουρντέν, επικαλούμενη τη θεωρία συνωμοσίας ότι οι Κλίντον είχαν δολοφονήσει ανθρώπους.

Ψευδείς ισχυρισμοί ότι ο Τζάστιν Τρουντό ήταν το παιδί του έρωτα του Φιντέλ Κάστρο.

Ψευδείς ισχυρισμοί για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Ενδεικτικό άρθρο για τον Μπιλ Γκέιτς

Τα άρθρα του συγκεκριμένου ιστότοπου έχουν θεωρηθεί fake news, από πολλούς ιστότοπους κατάρριψης αναληθών δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο (fact checkers), όπως από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα του AFP.

Συγκεκριμένα ένας τίτλος της 27ης Αυγούστου 2023 από το The People’s Voice τον οποίο το AFP έχει ελέγξει πολλές φορές για την κοινοποίηση παραπληροφόρησης είχε τίτλο: «Μπιλ Γκέιτς: Οι άνθρωποι που αντιστέκονται στο ‘τσουνάμι mRNA’ θα αποκλειστούν από την κοινωνία».

Το άρθρο ανέφερε: «Τα πειραματικά εμβόλια mRNA πρόκειται να αντικαταστήσουν όλα τα φάρμακά μας, σύμφωνα με τον Μπιλ Γκέιτς και την παγκοσμιοποιημένη ελίτ, οι οποίοι προειδοποιούν ότι θα είμαστε αναγκασμένοι να παίρνουμε εκατοντάδες εμβόλια mRNA κάθε χρόνο, αν θέλουμε να συμμετέχουμε στην κοινωνία».

Οι αναρτήσεις βασίζονται σε ψευδείς και παραπλανητικές αφηγήσεις σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων για τον κορονοϊών Covid-19, οι οποίες, σύμφωνα με τους ερευνητές, έχουν αποτρέψει εκατομμύρια νοσηλείες και θανάτους. Ο ίδιος ο Γκέιτς είναι συχνός στόχος παραπληροφόρησης και θεωριών συνωμοσίας για τα εμβόλια.

Οι ισχυρισμοί ότι ο συνιδρυτής της Microsoft και δισεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος δήλωσε ότι όσοι αρνηθούν τα εμβόλια mRNA θα αποκλειστούν από τη συμμετοχή στην κοινωνία είναι αβάσιμοι.

Η ανάρτηση X που αναφέρεται στο άρθρο του The People’s Voice είναι κατασκευασμένη – δεν εμφανίζεται σε ζωντανές ή αρχειοθετημένες εκδόσεις του προφίλ του Μπιλ Γκέιτς, ενώ ούτε το AFP βρήκε καμία άλλη απόδειξη ότι έχει πει ποτέ τη φράση «τσουνάμι mRNA».

Το άρθρο του The People’s Voice συνεχίζει να αποδίδει τη φράση στη Μελίσα Μουρ, ερευνήτρια του mRNA και επιστημονική υπεύθυνη της Moderna. Όμως η δήλωση είναι αποσπασματική.

Γνωστός συνωμοσιολόγος και ο συντάκτης

Ως προς τον Ντμίτρι Μπάξτερ που υπογράφει το περίφημο άρθρο για την Ελλάδα, μία ημέρα πριν υπέγραφε μία ακόμα «δημοσιογραφική επιτυχία» υπό τον τίτλο «Ο Τζάστιν Τριντό αντιμετωπίζει ισόβια πίσω από τα κάγκελα για κατηγορίες βιασμού παιδιών».

«Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό παλεύει όχι μόνο για την πολιτική του ζωή ενόψει των εθνικών εκλογών, αλλά και για να αποφύγει να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του πίσω από τα κάγκελα με κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών», γράφει το εν λόγω δημοσίευμα, το οποίο είναι προφανώς fake news.