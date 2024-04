Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας αναδεικνύει σε ανάρτησή του ο Έλον Μασκ. Ο Νοτιοαφρικανός μεγιστάνας επισημαίνει την υπογεννητικότητα που καταγράφεται στη χώρα μας και τονίζει ότι ο ρυθμός των γεννήσεων είναι ο χαμηλότερος σε σχεδόν έναν αιώνα.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Τesla και του Χ υπογράμμισε επιπλέον ότι «η Ελλάδα είναι μια από τις δεκάδες χώρες που βιώνουν κατάρρευση του πληθυσμού τους, λόγω των χαμηλών ρυθμών των γεννήσεων».

Αναπαρήγαγε επίσης μια δημοσίευση που έλεγε ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα βιώσει «πληθυσμιακή κατάρρευση», καθώς οι ξαφνικοί και αναπάντεχοι θάνατοι συνεχίζουν να αυξάνονται, την ώρα που οι γεννήσεις πέφτουν χαμηλότερα από όλες τις προβλέψεις.

Greece is one of dozens of countries experiencing population collapse due to low birth rates https://t.co/2qFA087SLJ

— Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2024