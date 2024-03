Στο φως της δημοσιότητας έδωσε ο Έλον Μασκ, ένα εντυπωσιακό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει ένα τετραπληγικό άνδρα να είναι σε θέση να παίζει σκάκι σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μόνο με την σκέψη του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του NDTV, ο 29χρονος Νόουλαντ Αρμπό είναι ο πρώτος άνθρωπος με εμφυτευμένο τσιπ της Neuralink στον εγκέφαλό του και στο βίντεo εμφανίζεται να επιδεικνύει τις νέες του δυνατότητες, μετακινώντας τον κέρσορα από την μία άκρη της σκακιέρας στην άλλη, ενώ η διαδικασία καταγράφεται από έναν μηχανικό.

Στο βίντεο αυτό, ο ασθενής, Νόλαντ Άρμπαου, φαίνεται ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή του για να παίξει σκάκι και το παιχνίδι Civilization VI. «Είχα σταματήσει να παίζω αυτό το παιχνίδι», είπε.

«Βλέπετε αυτόν τον κέρσορα στην οθόνη; Αυτός είμαι εγώ… χρησιμοποιώ μόνο τη δύναμη του μυαλού μου» ακούγεται να λέει ο άνδρας. Συμπληρώνει ότι «Το εμφύτευμα έχει ήδη αλλάξει τη ζωή μου», και συμπλήρωσε ότι η «Η εγχείρηση ήταν πανεύκολη.»

Ο Αρμπό, 29 ετών, δήλωσε ότι υπέστη τραυματισμό του νωτιαίου μυελού σε ένα «φρικτό ατύχημα κατάδυσης» πριν από οκτώ χρόνια. Είπε επίσης ότι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μία ημέρα μετά την επέμβαση Neuralink τον Ιανουάριο, η οποία κύλησε ομαλά.

Σημειώνεται ότι το εμφύτευμά της Neuralink, επιτρέπει στον ασθενή να χρησιμοποιεί τις σκέψεις του για να ελέγχει έναν υπολογιστή. Ο Μασκ δήλωσε ότι η εταιρεία θα ξεκινήσει να εργάζεται με ασθενείς που έχουν σοβαρούς φυσικούς περιορισμούς, όπως βλάβη του αυχενικού μυελού της σπονδυλικής στήλης ή τετραπληγία.

Σε μια ανάρτηση στο X την Τετάρτη, ο Musk άφησε να εννοηθεί ότι η συσκευή μπορεί να έχει τη δυνατότητα να αποκαταστήσει την όραση. «Η τυφλή όραση είναι το επόμενο προϊόν μετά την τηλεπάθεια», έγραψε, αναφερόμενος στο όνομα του εμφυτεύματος για παράλυτους ασθενείς.

«Χαίρομαι για το άτομο που είναι σε θέση να διασυνδεθεί με έναν υπολογιστή με τρόπο που δεν μπορούσε πριν από το εμφύτευμα», δήλωσε ο Κιπ Άλαν Λούντβιχ, συνδιευθυντής του Ινστιτούτου Μεταφραστικής Νευρομηχανικής του Ουισκόνσιν. «Αυτό δεν αποτελεί σημαντική ανακάλυψη σε σύγκριση με ό,τι έχουν δείξει άλλοι στο παρελθόν, αλλά είναι σίγουρα ένα καλό σημείο εκκίνησης.»

Livestream of @Neuralink demonstrating “Telepathy” – controlling a computer and playing video games just by thinking https://t.co/0kHJdayfYy

— Elon Musk (@elonmusk) March 20, 2024