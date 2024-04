Χωρίς προηγούμενο χαρακτηρίζουν αρκετά διεθνή μέσα ενημέρωσης την άμεση επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή με περίπου 200 drones και πυραύλους, με το Institute for the Study of War σε ανάλυσή του να σημειώνει ότι η σύνθεση του ιρανικού χτυπήματος, μοιάζει με τις επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλούνται οι New York Times, το Ιράν εκτόξευσε 185 drones και 36 πυραύλους Κρουζ με τις περισσότερες εκτοξεύσεις να γίνονται από ιρανικό έδαφος αν και υπήρξαν ορισμένες από Ιράκ και Υεμένη ενώ η Τεχεράνη εκτόξευσε και 110 πυραύλους εδάφους-εδάφους.

«H σύνθεση της ιρανικής επίθεσης κατά του Ισραήλ είναι παρόμοια με εκείνη των χτυπημάτων που η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένα κατά της Ουκρανίας στην προσπάθειά της να ανακαλύψει τον βέλτιστο τρόπο για να διαπεράσει τις δυτικού τύπου αεροπορικές και πυραυλικές άμυνες» αναφέρει το Ινστιτούτο.

NEW: The composition of the ongoing Iranian attack on Israel is similar to that of strikes that Russia has repeatedly conducted against Ukraine in efforts to determine the optimal package to penetrate Western-style air- and missile defenses. 🧵(1/8) pic.twitter.com/cYGYYY6SB4

