Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της δίχρονης Ντάνκα Ίλιτς που συγκλόνισε τη Σερβία. Τον θάνατό της ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η μικρή Ντάνκα είχε εξαφανιστεί στις 26 Μαρτίου ενώ έπαιζε μπροστά από το σπίτι της στο χωριό Μπάνισκο Πόλιε, στη βορειοανατολική Σερβία.

Συγκλονίζει το γεγονός ότι υπεύθυνοι για τον θάνατο του μικρού κοριτσιού είναι δύο εργαζόμενοι της υπηρεσίας ύδρευσης που αφού την παρέσυραν με το υπηρεσιακό τους αυτοκίνητο, στη συνέχεια έριξαν το άψυχο κορμί της σε χώρο που χρησιμοποιείται ως παράνομη χωματερή.

On 26-th of March this 2 years old girl disappeared from Bor, Serbia. There’s a possibility she was seen in Austria, In Vienna. Please share, especially to German-speaking communities! #AmberAlert #amberalertsrbija pic.twitter.com/mx0Xfawdpo

