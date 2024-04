Τον γύρο του κόσμου κάνει η σπάνια εμφάνιση του Μπάρον Τραμπ όπου αποδεικνύει πως ο 18χρονος νεαρός έχει ξεπεράσει τα δύο μέτρα.

Συγκεκριμένα, ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ ξεπέρασε σε ύψος τη μητέρα του, Μελάνια, καθώς το ζευγάρι έκανε μια σπάνια εμφάνιση στο πλευρό του υποψηφίου προέδρου στο πασχαλινό brunch που παρέθεσε την Κυριακή (31/3) στο ησυχαστήριό του στο Μαρ-α-Λάγο.

Ο 18χρονος Μπάρον και η 53χρονη μητέρα του απουσίαζαν κατά κύριο λόγο από την προεκλογική εκστρατεία του πρώην προέδρου, εμφανίστηκαν ωστόσο μαζί στο κτήμα του στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα για να περάσουν όλοι μαζί την εορταστική ημέρα.

Οι φωτογραφίες δείχνουν τον Μπάρον που είναι 2 μέτρα και ένα εκατοστό, όπως έγραψε η New York Post να ξεπερνάει σε ύψος τη μητέρα του που είναι πρώην μοντέλο και έκλεψε την παράσταση με ένα εντυπωσιακό, ένα λευκό φόρεμα Alaïa και ροζ γόβες στιλέτο.

Ο υιός Τραμπ φόρεσε μια εορταστική κίτρινη γραβάτα, η οποία ταίριαζε με μια ειδική πασχαλινή εκδοχή του εμβληματικού κίτρινου καπέλου «Make America Great Again» που φορούσε ο πατέρας του, ο οποίος έχει πει ότι έχει ύψος 1,90 στην πλατφόρμα Χ.

Video: Melania Trump, Barron Trump, and Viktor Knavs at Easter bunch today at Mar-a-Lago

Video credit to “@alisaroever” via Instagram stories pic.twitter.com/OeitvT2hWw

— FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) April 1, 2024