Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ χρειάστηκε να επικοινωνήσουν με εξαιρετικά λεπτό τρόπο τη διάγνωσή της με καρκίνο στα τρία τους παιδιά.

Σύμφωνα με τον Grant Harrold, πρώην μπάτλερ του βασιλιά Καρόλου, η συνομιλία με τον μικρό πρίγκιπα Λούις έγινε πιθανότατα με ιδιαίτερη προσοχή λόγω του νεαρού της ηλικίας του.

«Είμαι σίγουρος ότι ήταν μια πολύ δύσκολη και πολύ διαφορετική συζήτηση με τα παιδιά τους. Για παράδειγμα, για τον Λούις η συζήτηση ήταν πιο γλυκιά από ό,τι με τον πρίγκιπα Τζορτζ και την πριγκίπισσα Σάρλοτ» σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η απόφαση να μοιραστούν τα νέα με τον κόσμο πάρθηκε λίγο πριν ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις σταματήσουν το σχολείο για τις διακοπές του Πάσχα.

Το χρονοδιάγραμμα υποδηλώνει πως η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ήθελαν να διασφαλίσουν πως τα τρία τους παιδιά γνωρίζουν την κατάσταση πριν επιστρέψουν στο σχολείο.

Ο Grant Harrold τόνισε τη σημασία της διατήρησης μιας θετικής προοπτικής, ειδικά όταν συζητάμε τέτοιες ειδήσεις με μικρά παιδιά. «Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να καταλάβουν περισσότερα, οπότε θα φανταζόμουν ότι ήταν λίγο πιο ειλικρινές, αλλά αναμφίβολα θα παρέμεινε θετικό, κάτι που είναι σημαντικό».

Έθιξε επίσης τον συναισθηματικό αντίκτυπο της κατάστασης, σημειώνοντας πως το να βλέπει κανείς την Κέιτ με τα τρία της παιδιά υπό το φως των ειδήσεων ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό.

«Γι’ αυτό όταν κοιτάς τώρα τη φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον με τα τρία παιδιά της σου φέρνει δάκρυα στα μάτια. Για κάθε μητέρα που έχει αυτή τη συζήτηση είναι τεράστια και μπορείτε να φανταστείτε πως η Σάρλοτ και ο Τζορτζ θα είναι καλή υποστήριξη για εκείνη» υπογράμμισε.

Η προσέγγιση που ακολούθησαν η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αντανακλά μια στοχαστική εξέταση των διαφορετικών ηλικιών και των επιπέδων κατανόησης των παιδιών τους.

Με το να πασπαλίσουν με ζάχαρη τα νέα για τον πρίγκιπα Λούις, διατηρώντας μια πιο απλή προσέγγιση με τον Τζορτζ και τη Σάρλοτ, στόχευαν να διασφαλίσουν ότι κάθε παιδί θα μπορούσε να κατανοήσει την κατάσταση με τρόπο που ήταν κατάλληλος για την ηλικία του.

Αυτό καταδεικνύει μια ευαίσθητη και προσεκτική προσέγγιση για την ανατροφή των παιδιών σε μια δύσκολη περίοδο.

Ο τρόπος με τον οποίο η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ χειρίστηκαν τη δύσκολη συζήτηση με τα παιδιά τους δείχνει την αφοσίωσή τους στην υποστήριξη και την ανατροφή της οικογένειάς τους σε δύσκολες στιγμές.

Οι γνώσεις του Grant Harrold παρέχουν μια ματιά στη στοχαστική και προσεκτική προσέγγιση του βασιλικού ζεύγους σε αυτό το ευαίσθητο θέμα με τα παιδιά τους.

