Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για μια πυρκαγιά σε σπίτι, που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/3), στο ανατολικό Λονδίνο και εξετάζει αν επρόκειτο για αντισημιτικό έγκλημα μίσους.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία πιστεύει ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε σκόπιμα και δήλωσε ότι ένας άνδρας ηλικίας 60 ετών που συνελήφθη ως ύποπτος κοντά στον τόπο της πυρκαγιάς έκανε απειλητικά και «φερόμενα αντισημιτικά» σχόλια όταν συνελήφθη.

Ο 60χρονος συλληφθείς υπέστη ελαφρά τραύματα από τη φωτιά και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον Guardian, τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν επίσης από το περιστατικό, αλλά κανενός η ζωή δεν απειλείται.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου δήλωσε ότι οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 60 πυροσβέστες αντιμετώπισαν την πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε το ισόγειο και τον πρώτο όροφο του τριώροφου σπιτιού.

A man shouting antisemitic slogans set this house on fire 👇

This is not 1934 Berlin 🇩🇪

This is 2024 London 🇬🇧

pic.twitter.com/O2q5EQfGzS

— Dr. Eli David (@DrEliDavid) March 22, 2024