Στον Νονό 3 ο δαιμόνιος Δον Αλτομπέλο πίστευε πως ο «πλουσιότερος άνθρωπος είναι αυτός που έχει πολλούς πανίσχυρους φίλους». Πολλά κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, φαίνεται να έχουν εμπεδώσει αυτή την συγκεκριμένη αρχή.

Χρειάζεται όμως προσοχή.

Μπορεί ο Εμανουέλ Μακρόν να βάζει ιδέες για αποστολή νατοϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, αλλά η ρητορική κάποιων δυτικών ηγετών ξεπερνάει σε επικίνδυνο βαθμό τα όρια.

Προ ημερών κυκλοφόρησε στα ΜΜΕ η περίφημη απειλητική ανάρτηση του πρώην προέδρου και νυν αντιπροέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ φωτογραφίας με αγχόνες από τον Β’ ΠΠ.

Ήταν έναν σαφές μήνυμα, αλλά αυτό που δεν πήρε ανάλογη έκταση στα ΜΜΕ, ήταν η δήλωση δυτικού ηγέτη που προηγήθηκε.

Συγκεκριμένα, στις 15 Μαρτίου, ο Πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρ Ρίνγκεβιτς εξέφρασε την «πλήρη υποστήριξή του» στις δηλώσεις του Γάλλου ομόλογού του.

I fully support @EmmanuelMacron : we should not draw red lines for ourselves, we must draw red lines for Russia and we should not be afraid to enforce them. Ukraine must win, Russia must be defeated. Russia delenda est!

«Υποστηρίζω πλήρως τον Εμανουέλ Μακρόν» είπε ο Ρίνκεβιτς. «Δεν πρέπει να χαράξουμε κόκκινες γραμμές για τον εαυτό μας, πρέπει να χαράξουμε κόκκινες γραμμές για τη Ρωσία και δεν πρέπει να φοβόμαστε να τις επιβάλλουμε. Η Ουκρανία πρέπει να κερδίσει, η Ρωσία πρέπει να ηττηθεί. Ρωσία delenda est!» κατέληξε η ανάρτηση του Λετονού προέδρου.

Υπόψιν, ότι delenda est σημαίνει ότι η Ρωσία «πρέπει να καταστραφεί»!

Τότε ήταν που σήκωσε το γάντι ο Μεντβέντεφ, αναρτώντας το εξής μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Διάφορα ναζιστικά καθάρματα που εύχονται τον θάνατο της Ρωσίας -όπως ο Έντγκαρς Ρίνκεβιτς, ο πρόεδρος μιας ανύπαρκτης Λετονίας- πρέπει να θυμούνται τη μοίρα των φασιστών, συμπεριλαμβανομένης της Δίκης του Χάρκοβο του 1943. Η ανταπόδοση είναι αναπόφευκτη. Memento mori!» είπε.

Various nazi bastards who wish death on Russia – like rinkēvičs, the president of a non-existent latvia – must remember the fate of the fascists, the 1943 Kharkov trial included. Retribution is inevitable. Memento mori! pic.twitter.com/PZ94OsnK24

Υπενθυμίζεται ότι η Δίκη του Χάρκοβο ήταν δίκη για εγκλήματα πολέμου Γερμανών και συνεργατών τους πολύ πριν της περίφημες Δίκες της Νυρεμβέργης. Το Memento mori είναι ένα καλλιτεχνικό ή συμβολικό τροπάριο που λειτουργεί ως υπενθύμιση του αναπόφευκτου του θανάτου.

Για την ιστορία, όταν το 153 π.X. ο Κάτων ο Πρεσβύτερος επισκέφθηκε την Καρχηδόνα εντυπωσιάστηκε και τρομοκρατήθηκε τόσο πολύ από τη νέα ανάπτυξη της αφρικανικής πόλης θα επαναλάμβανε στις αγορεύσεις του στη Σύγκλητο: «Cēterum cēnseō Carthāginem esse dēlendam», δηλαδή: «Προτείνω να καταστραφεί η Καρχηδόνα».

Ερχόμενοι στο σήμερα λοιπόν, την επομένη της ανάρτησης του Ράντγκεβιτς, ακόμα και ο πρώην αναπληρωτής βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σε θέματα δημόσιας διπλωματίας Έλμπριτζ Κόλμπι έκανα μια παρέμβαση για εγκράτεια.

«Όταν σκέφτονται οι Αμερικανοί να διακινδυνεύσουν έναν πυρηνικό πόλεμο με τη Ρωσία για λογαριασμό εκτεθειμένων συμμάχων του ΝΑΤΟ, είναι ζωτικής σημασίας ο συμμαχικός σκοπός να θεωρείται λογικός, αμυντικός και νηφάλιος» σημείωσε με ανάρτησή του ο Κόλμπι.

As I discuss at length in my book, how a war is framed is *crucial* for how it unfolds.

For Americans to contemplate risking nuclear war with Russia over exposed NATO allies, it is vital that the Allied cause be seen as rational, defensive, and sober. https://t.co/zsCWfUkfCN

