«Memento mori!», που σημαίνει «Να θυμάσαι ότι πρέπει να πεθάνεις!», είναι το νέο απειλητικό μήνυμα του Ντμίτρι Μεντβέντεφ, που αυτή τη φορά ξεπέρασε τον εαυτό του, κάνοντας λόγο για «ναζιστική ομάδα του Κιέβου» που θα κρεμαστεί στο Χάρκοβο, προσθέτοντας στη λίστα και τον πρόεδρο της Λετονίας.

Ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας συνοδεύει την ανάρτησή του στο Telegram με μία ανατριχιαστική φωτογραφία από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, δείχνοντας πώς εννοεί η Μόσχα την… ειρηνευτική συμφωνία.

«Παρουσιάζω στους δυτικούς φίλους μου μια εναλλακτική φωτογραφική εκδοχή της ειρηνευτικής φόρμουλας για τη ναζιστική ομάδα του Κιέβου (με βάση τη διαδικασία του Χάρκοβο το 1943). Και αυτοί οι μπάσταρδοι που βομβαρδίζουν πολίτες στις πόλεις μας θα κρεμαστούν εκεί, μαζί με έναν αποτυχημένο Ρίνκεβιτς που παρίστανε τον πρόεδρο της ανύπαρκτης χώρας της Λετονίας και ευχόταν τον θάνατο της Ρωσίας. Memento mori!», γράφει χαρακτηριστικά ο Μεντβέντεφ.

Η δίκη του Χάρκοβο ήταν μια δίκη για εγκλήματα πολέμου που διεξήχθη ενώπιον σοβιετικού στρατιωτικού δικαστηρίου τον Δεκέμβριο του 1943 στο Χάρκοβο της τότε Σοβιετικής Ένωσης.

Στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονταν ένας Σοβιετικός δοσίλογος, καθώς και προσωπικό του γερμανικού στρατού, της αστυνομίας και των SS, που ήταν υπεύθυνοι για την εφαρμογή των πολιτικών κατοχής κατά τη διάρκεια του γερμανοσοβιετικού πολέμου 1941-45.

Ήταν η πρώτη φορά που γερμανικό προσωπικό δικάστηκε για εγκλήματα πολέμου από τους Συμμάχους στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

March 15, 2024