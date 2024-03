Υπεγράφη την Κυριακή (17/3) στο Κάιρο η συμφωνία της Ευρώπης με την Αίγυπτο. Πρόκειται για τη λεγόμενη «Κοινή Δήλωση για τη Στρατηγική και Συνολική Εταιρική Σχέση» των δύο πλευρών.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνυπέγραψε τη στρατηγική συμφωνία με τον πρόεδρο Αμπντέλ Φάταχ Ελ Σίσι στο αιγυπτιακό προεδρικό μέγαρο.

Στην τελετή παρέστησαν οι πρωθυπουργοί του Βελγίου, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Αυστρίας.

«Σήμερα εγκαινιάζουμε τη Στρατηγική και Ολοκληρωμένη συνεργασία μας με την Αίγυπτο» τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Θα εργαστούμε μαζί σε έξι τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, επισημαίνει.

Οι έξι τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος

Η Αίγυπτος και η ΕΕ θα συνεχίσουν να εργάζονται για την οικοδόμηση και την εφαρμογή μιας θετικής ατζέντας για κοινή ευημερία και σταθερότητα. Η Αίγυπτος και η ΕΕ θα συνεχίσουν να εργάζονται για τις δεσμεύσεις τους για περαιτέρω προώθηση της δημοκρατίας, των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών, όπως συμφωνήθηκε στις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης. Η ΕΕ είναι έτοιμη να βοηθήσει την Αίγυπτο στην εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής της για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της συμφωνίας σύνδεσης και τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης 2021-2027.

Οι περιφερειακές και διεθνείς προκλήσεις υπογραμμίζουν τη σημασία της ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών με τη διοργάνωση συνόδου κορυφής, μία φορά κάθε δύο χρόνια, με τη συγκέντρωση των Προέδρων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εναλλάξ μεταξύ Καΐρου και Βρυξελλών, εκτός από το ετήσιο Συμβούλιο Σύνδεσης, το οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της διμερούς μας δέσμευσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης και των υφιστάμενων δραστηριοτήτων προγραμμάτων συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν η Αίγυπτος και τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να υποστηρίξει το αναπτυξιακό θεματολόγιο της Αιγύπτου 2030 για να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη μακροοικονομική σταθερότητα και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με βάση από κοινού καθορισμένες προτεραιότητες και μεταρρυθμιστικούς στόχους στο πλαίσιο του αιγυπτιακού αναπτυξιακού προγράμματος. Η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει και θα συνοδεύσει την πρόοδο προς αυτές τις από κοινού καθορισμένες προτεραιότητες και στόχους και θα ξεκλειδώσει το πλήρες δυναμικό των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα. Αυτό θα βοηθήσει στον μετριασμό των επιπτώσεων των τρεχουσών διεθνών και περιφερειακών κρίσεων προς όφελος μιας κοινής σταθερότητας και ασφάλειας και για τις δύο πλευρές.

Six European leaders today in Cairo.

This shows how deeply we value our partnership with Egypt. pic.twitter.com/fE4NFDGHRi

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2024