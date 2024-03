Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 38 τραυματίστηκαν το πρωί στο νότιο Αφγανιστάν σε σύγκρουση μεταξύ βυτιοφόρου, λεωφορείου και μοτοσικλέτας, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της επαρχίας Χελμάντ.

«Νωρίς σήμερα το πρωί, 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα (σ.σ. στο οποίο ενεπλάκησαν) ένα λεωφορείο, ένα βυτιοφόρο και μια μοτοσικλέτα» σε δρόμο της επαρχίας Χελμάντ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του κυβερνήτη Μοχάμαντ Κάσιμ Ριγιάζ.

Άλλοι τριάντα οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, δήλωσε στη συνέχεια άλλη επίσημη πηγή στην ίδια επαρχία.

#BREAKING: Bus-tanker collision kills at least 21 people in Afghanistan.#Afghanistan #Helmand #Collision https://t.co/GoDXxG2NQA

— Al Bawaba News (@AlBawabaEnglish) March 17, 2024