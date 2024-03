Ολυμπιακός και Μουσταφά Φαλ συνεχίζουν μαζί ως το 2027, με την ερυθρόλευκη ΚΑΕ να ανακοινώνει την εξέλιξη αυτή με βίντεο σε παραλλαγή «Απαράδεκτων».

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ με ανάρτησή της στα social media ανακοίνωσε την νέα συμφωνία με τον Γάλλο σέντερ η οποία θα έχει διάρκεια μέχρι και το 2027.

Αξίζει να σημειωθεί πως και πάλι η ενημέρωση αυτή έγινε με ευφάνταστο τρόπο και χρησιμοποιώντας την γνωστή σειρά Απαράδεκτοι και το επεισόδιο με την επίσκεψη ενός Γάλλου φίλου, με τους ερυθρόλευκους να γράφουν στην ανάρτηση: «Έφερε τον Γάλλο και θα τον κρατήσει μέχρι και το 2027», ως σχόλιο με ένα βίντεο από το επεισόδιο της σειράς.

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μουστάφα Φαλ έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Γάλλος σέντερ θα φορά τα ερυθρόλευκα για ακόμη τρεις σεζόν».

Kalimera είπαμε; Ε, ας πούμε και μια kalispera !!! ☕️☀️😎

Έφερε τον Γάλλο και θα τον κρατήσει μέχρι το 2027!!! 🐊

Olympiacos BC has extended its cooperation with Moustapha Fall until 2027. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/1R30nb0dXX

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) March 15, 2024