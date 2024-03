Στο κλίμα των ημερών έχει μπει ένας οδηγός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει ντύσει το λεωφορείο της γραμμής 57 με αποκριάτικα και έχει γίνει viral.

Αποκριάτικες μάσκες, σερπαντίνες και πολύχρωμα φώτα συνθέτουν το σκηνικό του και δημιουργούν αν μη τι άλλο ένα διαφορετικό κλίμα κατά τη διάρκεια της διαδρομής Αριστοτέλους – Ασβεστοχώρι.

Ακόμη και ο ίδιος ο οδηγός έχει ντυθεί καρναβάλι, υποδεχόμενος τους επιβάτες με μία περούκα.

«Σε αποκριάτικο mood το λιοντάρι της γραμμής 57 για την φετινή γιορτή του καρναβαλιού. Σας περιμένει για καρναβαλικές διαδρομές με το 1206 λεωφορείο. Συγχαρητήρια στον εξαιρετικό οδηγό Μάνο», αναφέρεται στη σχετική λεζάντα.

«Μπράβο στον οδηγό που δίνει χαρά στην καθημερινότητα των ανθρώπων», «Όταν σου αρέσει να προσφέρεις και αγαπάς την δουλειά σου», «Ευτυχώς που υπάρχουν κι αυτοί οι άνθρωποι για να μας φτιάχνουν την διάθεση», είναι μόνο κάποια από τα σχόλια των χρηστών στο TikTok, που αποθεώνουν τον οδηγό για την πρωτοβουλία που πήρε.

Δείτε το viral λεωφορείο

Υπενθυμίζεται ότι και τα Χριστούγεννα οδηγός λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη είχε ντύσει με χριστουγεννιάτικα στολίδια το όχημα, μεταφέροντας στους επιβάτες μία πιο εορταστική διάθεση.

Λαμπάκια, γιρλάντες, Αγιοβασίληδες και ένα μικρό χριστουγεννιάτικο δέντρο είχαν τοποθετηθεί στο λεωφορείο από τον οδηγό, ενώ όποιος επιβάτης έμπαινε μέσα άκουγε και χριστουγεννιάτικα τραγούδια όπως τα «Let it Snow», «Jingle Bells», «All I want for Christmas is you»