Το δραματικό φινάλε στην αναμέτρηση ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Μεστάγια, προκάλεσε την έκρηξη των παικτών της «Βασίλισσας» προς τον ρέφερι του αγώνα Χιλ Μανθάνο.

Μάλιστα ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ επιτέθηκε φραστικά στον Ισπανό διαιτητή με τον ίδιο να δείχνει την κόκκινη κάρτα στον Άγγλο άσο.

Έτσι ο σούπερ σταρ της Ρεάλ τιμωρήθηκε από την πειθαρχική επιτροπή της La Liga με δύο αγωνιστικές, κάτι που σημαίνει πως χάνει τα ματς κόντρα σε Θέλτα (10/3) και Οσασούνα (16/3).

Πάντως σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα η Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να ασκήσει έφεση έφεση κατά της απόφασης με σκοπό μειώσει την ποινή.

🚨 Jude Bellingham has been suspended for the next two games by La Liga after Valencia-Real Madrid game. pic.twitter.com/4qMFuiavZa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 6, 2024