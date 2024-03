Thank you, next και στις δουλειές – Οι νέοι λένε όχι στη δέσμευση ακόμα και στους εργοδότες

Το ποσοστό των millennials που ασχολούνταν ενεργά με τη δουλειά τους μειώθηκε στο 32%, ενώ το ποσοστό της Gen Z μειώθηκε στο 35%