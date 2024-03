Διαδήλωση στους δρόμους του Νέου Δελχί σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν την Τετάρτη οι αγρότες της Ινδίας, στο πλαίσιο του κύκλου κινητοποιήσεών τους με βασικό αίτημα υψηλότερες τιμές για τις καλλιέργειες. Η κινητοποίηση αυτή πρόκειται να πραγματοποιηθεί ύστερα από πολλούς γύρους αποτυχημένων συνομιλιών. Οπως μεταδίδει το Reuters, οι ηγέτες των αγροτικών συνδικάτων ζητούν εγγυήσεις κρατικής στήριξης ή μια ελάχιστη τιμή αγοράς για τα προϊόντα των αγροτών.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν στις αρχές Φεβρουαρίου με εκατοντάδες αγρότες στην ινδική πολιτεία Παντζάμπ. Στόχος τους ήταν οι διαμαρτυρίες να μεταφερθούν στο Νέο Δελχί, όμως αποκλείστηκαν από την αστυνομία και παραστρατιωτικά στρατεύματα στο Σαμπού, στα σύνορα με το γειτονικό κρατίδιο Χαριάνα, περίπου 200 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Η κυβέρνηση ανακοινώνει τιμές στήριξης για περισσότερες από 20 καλλιέργειες κάθε χρόνο, αλλά οι κρατικές υπηρεσίες αγοράζουν μόνο ρύζι και σιτάρι στο επίπεδο στήριξης, πρακτική που ωφελεί μόνο το 6% περίπου των αγροτών που καλλιεργούν αυτά τα δύο είδη.

Το 2021, όταν η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι κατήργησε τους αγροτικούς νόμους, η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα συστήσει μια ομάδα παραγωγών και κυβερνητικών αξιωματούχων για να βρει τρόπους να εξασφαλίσει τιμές στήριξης για όλα τα αγροτικά προϊόντα.

Μόνιμη επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Σήμερα η επιστροφή ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο χορηγείται σε όλους τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και το ύψος αυτής καθορίζεται από τον αριθμό των στρεμμάτων και το είδος καλλιέργειας. Από το επόμενο έτος, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, η καταβολή της επιστροφής του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θα γίνει μόνιμη, θα ακολουθηθεί νέα μέθοδος όπου το 50% δεν θα δίνεται οριζόντια σε όλους τους αγρότες αλλά το ποσό θα συνδέεται με την κατανάλωση πετρελαίου που πραγματοποιεί κάθε αγρότης.

Καταπολέμηση λαθρεμπορίου

Καθήκοντα Πανευρωπαϊκού Συντονιστή για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού αναλαμβάνει η Ελλάδα. Η χώρα μας ψηφίστηκε ως ο πλέον κατάλληλος εταίρος για την αποτελεσματική αναχαίτιση του λαθρεμπορίου καπνού από τις 53 χώρες της Ευρώπης που συμμετείχαν στις εργασίες της «Συνάντησης των Μερών» (Meeting of Parties – MOP3), η οποία διεξήχθη στον Παναμά. Το λαθρεμπόριο τσιγάρων έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις σε οικουμενική κλίμακα, κάτι που ισχύει αναλογικά και για την Ελλάδα. Ωστόσο, οι διωκτικές Αρχές της χώρας έχουν κατορθώσει να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν παράνομα εργαστήρια ή ακόμη και εργοστάσια παρασκευής παράνομων τσιγάρων. Οι δράσεις στο πεδίο συνεχίζονται και με τη συνεργασία των αρμόδιων υπουργείων.

Νέα στυλ διοίκησης στον ΟΤΕ

Ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της δίνει ο γερμανικός τηλεπικοινωνιακός οργανισμός Deutsche Telekom, στον οποίο ανήκει και ο όμιλος ΟΤΕ. Οπως τόνισε η Dominique Leroy, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Deutsche Telekom, στο περιθώριο του διεθνούς συνεδρίου για τις τηλεπικοινωνίες MWC στη Βαρκελώνη, ο γερμανικός όμιλος συνεχίζει σταθερά να επενδύει στην Ελλάδα μέσω του ΟΤE.

Tο επενδυτικό πλάνο για την Ελλάδα, ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ, συνεχίζεται δυναμικά, με βάση όλα όσα έχουν ανακοινωθεί, και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη υπερσύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υποδομών, όπως είναι τα δίκτυα οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) και το 5G. Επίσης, αναφερόμενη στην επικείμενη αλλαγή της διοίκησης του Ομίλου ΟΤE (σ.σ. Ο Κώστας Νεμπής αναλαμβάνει τα ηνία από τον Μιχάλη Τσαμάζ από 1η Ιουλίου) είπε ότι φέρει ένα διαφορετικό στυλ διοίκησης, ενώ θα υπάρξει συνέχεια στη στρατηγική.

Σχέδιο φορολόγησης των crypto

Μπλόκο στη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα επιχειρεί να βάλει το οικονομικό επιτελείο με τον καθορισμό ενός σαφούς νομοθετικού πλαισίου ελέγχου και φορολόγησης των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (digital assets). Για αυτόν τον σκοπό, με εντολή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κωστή Χατζηδάκη, συστήνεται 16μελής επιτροπή η οποία θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ώστε να καθοριστεί πλαίσιο φορολόγησης και ελέγχου των κρυπτονομισμάτων.

Τα κενά που υπάρχουν στην ελληνική φορολογική νομοθεσία, τα οποία αφορούν τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να φορολογούνται οι πάσης φύσεως συναλλαγές και οι δραστηριότητες που συνδέονται με τα κρυπτονομίσματα, όπως το bitcoin κ.ά., έχουν ήδη φέρει πολλούς έλληνες φορολογούμενους αντιμέτωπους με την επιβολή φόρων και προστίμων από τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Εφορία δεν αναγνωρίζει ούτε τα κέρδη από τα κρυπτονομίσματα.

Ερχεται το e-Know Your Business

Διαθέσιμη για τις επιχειρήσεις θα είναι σύντομα η υπηρεσία e-Know Your Business (e- ΚΥΒ), η οποία είναι αντίστοιχη της υπηρεσίας e-Know Your Customer (e-KYC). Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, σε συνάντηση που είχε με την πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του ΕΒΕΑ, μεταξύ άλλων, σημείωσε:

«Σύντομα, θα είναι διαθέσιμη για τις επιχειρήσεις η υπηρεσία e-Know Your Business (e-ΚΥΒ), η οποία θα είναι αντίστοιχη της υπηρεσίας e-Know Your Customer (e-KYC). Πρόκειται για το ψηφιακό κανάλι μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, το οποίο θα μειώσει τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία αμφίδρομα για τους πολίτες και τις τράπεζες, καθώς η αναγκαία επικαιροποίηση στοιχείων θα πραγματοποιείται πλέον ηλεκτρονικά». Σύμφωνα με τον Δ. Παπαστεργίου, «το Know Your Business είναι μια υπηρεσία με έντονο αναπτυξιακό πρόσημο, καθώς θα απλοποιήσει χρονοβόρες διαδικασίες για τις επιχειρήσεις, καταργώντας τη γραφειοκρατία».