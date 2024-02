Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα με νέα ανακοίνωσή του γνωστοποίησε ότι οι νεκροί από την επίθεση στην πόλη της Γάζας είναι πλέον 104, ενώ τουλάχιστον 760 άτομα τραυματίστηκαν.

Η Χαμάς έκανε λόγο για «φρικτή σφαγή, πρωτοφανή στην ιστορία των εγκλημάτων πολέμου».

Οι IDF υποστήριξαν ότι δεκάδες κάτοικοι της Γάζας τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα σπρωξίματος και ποδοπατήματος κατά τη διάρκεια ενός «βίαιου συνωστισμού», όπως τον χαρακτήρισαν οι ισραηλινές δυνάμεις, γύρω από φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια.

Ένας αξιωματούχος του στρατού πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια του συνωστισμού, ορισμένοι κάτοικοι της Γάζας πλησίασαν τις ισραηλινές δυνάμεις και «τις έβαλαν σε κίνδυνο». Οι στρατιώτες στη συνέχεια άνοιξαν πυρ εναντίον των Παλαιστινίων.

Ο ισραηλινός στρατός πρόσθεσε ότι εξετάζει το περιστατικό.

Περίπου στις 04:30 τα ξημερώματα τοπική και ώρα Ελλάδας, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι που είχαν συγκεντρωθεί σε μεγάλο κυκλικό κόμβο νότια της πόλης της Γάζας δέχθηκαν πυρά.

Όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για την επίθεση:

