Μέχρι σήμερα, το ευρύ κοινό είχε συνηθίσει Ισραηλινούς πολιτικούς να υιοθετούν ακραίες θέσεις, που θυμίζουν πολιτικές αξιωματούχων της ναζιστικής Γερμανίας. Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού όμως, Αμερικανοί πολιτικοί έχουν «απασφαλίσει».

Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απολάμβανε το παγωτό του στις 27 Φεβρουαρίου σε ένα παγωτατζίδικο στη Νέα Υόρκη, οι δημοσιογράφοι τον ρωτούσαν περί της κατάπαυσης πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι σύμβουλοι μου εθνικής ασφαλείας μου λένε ότι είμαστε κοντά [στη κατάπαυση του πυρός]. Ελπίδα μου είναι ότι την επόμενη εβδομάδα να έχουμε κατάπαυση του πυρός» είπε.

Την ίδια στιγμή όμως Δημοκρατικοί, αλλά κυρίως Ρεπουμπλικάνοι όχι μόνο δεν επιθυμούν να σιγήσουν τα όπλα, αλλά να εξοντωθούν οι Παλαιστίνιοι.

Κάθι Χόκουλ: «Είμαι από το Μπάφαλο»

Η Δημοκρατική κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, μιλώντας σε υποστηρικτές της δεν μπόρεσε να κρατηθεί και η ίδια και απασφάλισε.

«Αν κάποια μέρα ο Καναδάς επιτεθεί στο Μπάφαλο, λυπάμαι φίλοι μου, δεν θα υπήρχε Καναδάς την επόμενη μέρα» δήλωσε και το πλήθος το βρήκε εξαιρετικά αστείο και γέλασε.

«Αυτή είναι μια φυσική αντίδραση. Έχετε το δικαίωμα να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας και να βεβαιωθείτε ότι δεν θα ξανασυμβεί ποτέ» είπε απευθυνόμενοι στους Ισραηλινούς.

NY Gov Hochul last night on local opposition to Israel’s war in Gaza: “If Canada someday ever attacked Buffalo, I’m sorry my friends, there would be no Canada the next day. “That’s a natural reaction. You have a right to defend yourself and to make sure it never happens again.” pic.twitter.com/UCHUBmU6ka — Jacob N. Kornbluh (@jacobkornbluh) February 16, 2024

Η θέση της έβγαλε από τα ρούχα τους και εβραίους στις ΗΠΑ. Το Jewish Voice for Peace, μια αντισιωνιστική αριστερή εβραϊκή ακτιβιστική οργάνωση στις ΗΠΑ, εξέφρασε την απέχθειά του γι’ αυτές τις τοποθετήσεις. «Αηδιαστικό. Εμείς, οι Εβραίοι ψηφοφόροι σας στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, είμαστε απίστευτα τρομοκρατημένοι», σημείωσε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η οργάνωση.

Εβραϊκό μέλος της Πολιτειακής Συνέλευσης σχολίασε πως «η Χόκουλ δικαιολογεί τη γενοκτονία και γελάει, είναι αηδιαστικό».

Μόλις η πολιτικός κατάλαβε τι ξεστόμισε αναγκάστηκε να ζητήσει συγνώμη.

Μπράιαν Μαστ: «Ακόμα και τα μωρά;»

Πριν καιρό ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μπράιαν Μαστ, απευθυνόμενος στους συναδέλφους στο Κογκρέσο, τους προέτρεψε να μην υιοθετούν τόσο επιπόλαια την ιδέα «των αθώων Παλαιστινίων αμάχων». Δεν νομίζω ότι θα λέγαμε τόσο επιπόλαια τον όρο «αθώοι ναζί πολίτες Ναζί»».

Ο Μπράιαν όμως, δεν στάθηκε εκεί και μέσα στον Φεβρουάριο μιλώντας με ακτιβίστριες της οργάνωσης Pink, επανέλαβε πως πρέπει να δολοφονηθούν οι Παλαιστίνιοι άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

Mast: I think when we look at this, as a whole, I would encourage the other side to not so lightly throw around the idea of innocent Palestinian civilians. I don’t think we would so lightly throw around the term innocent Nazi civilians pic.twitter.com/OqDpJHZiHV — Acyn (@Acyn) November 1, 2023

Ειδικότερα, όταν τον ρώτησε ακτιβίστρια «Δεν έχετε δει τις φωτογραφίες όλων των μωρών που σκοτώνονται;» εκείνος έδειξε αδίστακτος. «Αυτοί δεν είναι αθώοι Παλαιστίνιοι πολίτες», απάντησε.

«Το «μισό εκατομμύριο άνθρωποι, που πεθαίνουν από την πείνα», [που λέτε] είναι άνθρωποι που πρέπει ανεβάσουν μια [παλαιστινιακή] κυβέρνηση που δεν θα βγαίνει εκεί έξω και θα επιτίθεται στο Ισραήλ σε καθημερινή βάση».

Μόλις μια ακτιβίστρια του επεσήμανε ότι οι Ισραηλινοί έχουν καταστρέψει κάθε υποδομή στη Γάζα περισσότερο και από τη Δρέσδημ εκείνος είχε άμεσα την απάντηση: «υπάρχουν και άλλες υποδομές που χρειάζεται να καταστραφούν, με άκουσες; Και θα υπάρξει και άλλε που πρέπει να καταστραφούν».

Σε άλλο σημείο, ο Μαστ είπε σε έναν διαδηλωτή ότι «θα ήταν καλύτερα να σκοτώσεις όλους τους τρομοκράτες και να σκοτώσεις όλους όσοι είναι υποστηρικτές» -δηλαδή πολίτες- αποκαλώντας αυτό «μια εξαιρετική λύση». Προειδοποίησε μάλιστα ότι δεν πρόκειται να ξαναπάρει ούτε δολάριο η UNRWA και ότι θα καταργηθεί οριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μασκ είναι κατά της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους, έχει εμφανιστεί στο κογκρέσο με ισραηλινή στρατιωτική στολή και το σημαντικότερο, χρηματοδοτείται πλουσιοπάροχα από το εβραϊκό λόμπι, AIPAC.

Μισέλ Σάλτσμαν: «Όλοι τους!»

Όταν ρωτήθηκε η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Μισέλ Σάλτσμαν, από την Δημοκρατική Άντζι Νίξον ποσοι νεκροί είναι αρκετοί, ενώ ήδη έχουν πεθάνει χιλιάδες Παλαιστίνιοι, έδωσε αποστομωτική απάντηση: «Όλοι τους»!

Άντι Όγκλς: «…Αν αυτό σε κάνει να νιώσεις καλύτερα»

Ο βουλευτής στριμώστηκε πρόσφατα από μια φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια που τον πίεζε, μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. «Έχω δει τα πλάνα με κομμένα πτώματα παιδιών και αυτά είναι τα δολάρια των φορολογουμένων μου που θα βομβαρδίσουν αυτά τα παιδιά», είπε η ίδια στον Όγκλς Ogles καθώς τον ακολουθούσε στους διαδρόμους του Κογκρέσου.

US Congressman Andy Ogles was filmed telling Palestine solidarity activists, “I think we should kill them all” when talking about Hamas in Gaza ⤵️ pic.twitter.com/fODWQgvGBe — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 21, 2024

«Νομίζω ότι πρέπει να τους σκοτώσουμε όλους, αν αυτό σε κάνει να νιώσεις καλύτερα», απάντησε εκείνος.

«Η Χαμάς και οι Παλαιστίνιοι επιτίθενται στο Ισραήλ εδώ και είκοσι χρόνια και ήρθε η ώρα να πληρώσουν το τίμημα», πρόσθεσε αργότερα.

Μαξ Μίλερ: «Γιατί όχι μια Γάζα πάρκινγκ»

Επίσης Λάβρος είναι και ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μαξ Μίλερ, μιλώντας στο Fox είπε ότι πως η Παλαιστίνη δεν είναι κράτος, αλλά περιοχή που μάλλον πρόκειται να «ξεκοιλιαστεί» και να απομακρυνθεί μακριά σε λίγο καθώς θα τη μετατρέψουμε σε χώρο στάθμευσης».

US congressman: ‘Palestine will be turned into a parking lot’#US Congressman, Max Miller, spoke openly about genocide against Palestinians on Fox News stating that Palestine is ‘about to get eviscerated … to turn that into a parking lot.’ He has previously called on the Biden… pic.twitter.com/Ob7tNbvWuX — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) October 26, 2023

Στο παρελθόν είχε καλέσει την κυβέρνηση Μπάιντεν «να μην μπαίνει στο δρόμο του Ισραήλ και να το αφήσει να κάνει αυτό που πρέπει καλύτερα». Είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν «κανόνες εμπλοκής» κατά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα.

Τομ Κότον: «Ερείπια»

Ο γερουσιαστής σκέφτηκε να παραφράσει κάπως μια παλιά ατάκα του Ουίνστον Τσόρτσιλ. «Αν συνεχίσετε αυτή τη κούρσα των πυρηνικών εξοπλισμών, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να τα μετατρέψετε όλα σε ερείπια».

Υπενθυμίζεται ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός εννοούσε πως ο πυρηνικός πόλεμος θα κατέστρεφε τους πάντες και τα πάντα τόσο ολοκληρωτικά που, μετά από λίγο, θα βομβαρδίζεται ένα μαυρισμένο τοπίο.

Έτσι ο Κότον έγραψε στο Twitter «Σε ό,τι με αφορά, το Ισραήλ μπορεί να κάνει ερείπια τη Γάζα».

As far as I’m concerned, Israel can bounce the rubble in Gaza. Anything that happens in Gaza is the responsibility of Hamas. — Tom Cotton (@TomCottonAR) October 15, 2023

Λίντσεϊ Γκράχαμ

Ο αμφιλεγόμενος Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, Λίντσεϊ Γκράχαμ, δεν εκπλήσσει με τις ιδέες του.

Mιλώντας στο CNN υποστήριξε θέσεις που στρώνουν τον δρόμο σε γενοκτονικές πράξεις. «Ένα άλλο πράγμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι το ξέπλυμα του λαού της Γάζας», είπε ο Γκράχαμ. «Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα ήθελαν να απαλλαγούν από τη Χαμάς, αλλά οι πιο ριζοσπαστικοποιημένοι άνθρωποι στον πλανήτη ζουν στη Λωρίδα της Γάζας».

Sen. Lindsay Graham supports Israel’s mass murder campaign on Gaza because, he says, Gaza’s people are «the most radicalized people on the planet.» There is no one more radicalized than US neocons content to openly demand genocide. pic.twitter.com/B4jHxEepS3 — Aaron Maté (@aaronjmate) November 6, 2023

«Έχουν διδαχθεί από τη γέννησή τους να σκοτώνουν ανθρώπους και να μισούν τους Εβραίους», συνέχισε ο γερουσιαστής, ενώ όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο κατάπαυση του πυρός, εκείνος απάντησε «Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μας έκανε κανείς αυτές τις ερωτήσεις;».

Ήταν ξεκάθαρος ότι «δεν υπάρχει όριο» στον αριθμό των απωλειών αμάχων που μπορεί να προκαλέσει το Ισραήλ προκειμένου να εξοντώσει τη Χαμάς.

Μάλλον είναι αρκετοί στην Ουάσινκτον που δεν κατάλαβαν το νόημα της D Day και γι’ αυτό τρίβει τα χέρια του το εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ.