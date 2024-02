Από ασιτία πέθανε ένα αγόρι δύο μηνών στη βόρεια Γάζα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, λίγες ημέρες αφότου τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποίησαν για «έκρηξη» των παιδικών θανάτων λόγω του πολέμου του Ισραήλ στον πολιορκημένο θύλακα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Shehab ανέφερε ότι ο Μαχμούντ Φατούχ πέθανε στο νοσοκομείο αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας την Παρασκευή.

Πλάνα, που επαληθεύτηκαν από το Al Jazeera, δείχνουν το αποστεωμένο βρέφος να αγκομαχάει για να αναπνεύσει σε ένα κρεβάτι του νοσοκομείου.

Ένας από τους τραυματιοφορείς που μετέφεραν εσπευσμένα το αγόρι στο νοσοκομείο λέει ότι ο Μαχμούντ πέθανε από οξύ υποσιτισμό.

«Είδαμε μια γυναίκα να κουβαλάει το μωρό της και να φωνάζει για βοήθεια. Το χλωμό μωρό της φαινόταν να παίρνει την τελευταία του ανάσα», λέει ένας υγειονομικός.

«Το μεταφέραμε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ότι έπασχε από οξύ υποσιτισμό. Το ιατρικό προσωπικό τον μετέφερε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Το μωρό δεν έχει τραφεί με γάλα εδώ και μέρες, καθώς το βρεφικό γάλα είναι σε πλήρη έλλειψη στη Γάζα».

The father of the child Mahmoud Fattouh, who was martyred due to starvation.

He also gives a message to the Arabs:

» What they [Israel] are doing is unjust(x3)»

«What did these children do?»

