Ο αντισυνταγματάρχης Jonathan Thompson, ο οποίος έγινε viral στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της στέψης του βασιλιά Καρόλου, μετεφέρεται σε έναν λιγότερο δημόσιο ρόλο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ καθώς δεν απολάμβανε την προσοχή που είχε τραβήξει πάνω του.

Ο όμορφος ιππέας του βασιλιά Καρόλου, ο αντισυνταγματάρχης Jonathan Thompson ήταν από τους ανώτερους σωματοφύλακες της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ και τώρα υπηρετεί την Αυτού Μεγαλειότητα.

Αρχικά κέρδισε θαυμαστές στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ χάρη στην εμφάνισή του, ενώ κέρδισε και ακούσια φήμη κατά τη στέψη του βασιλιά Καρόλου.

Alert – King Charles’ ‘hot equerry’ Lt Col Jonathan Thompson who became an internet phenomenon during the Coronation is moved to ‘less public-facing role’ at Buckingham Palace after ‘not enjoying the attention’ https://t.co/Xi9RZ6ktWx pic.twitter.com/zvrBFVnuxQ

Ο «major eye candy» από τότε συνοδεύει τακτικά τον βασιλιά και τη βασιλική οικογένεια και μάλιστα συμμετείχε στην πομπή τους στην εκκλησία στο Sandringham πέρυσι την ημέρα των Χριστουγέννων.

The fandom went overboard, the press picked it up and fucked it up even more😬

KCIII’s equerry Lieutenant Colonel Jonathan Thompson has been moved to a ‘less public-facing role’ after he reportedly did not enjoy the public attention he had been receiving. https://t.co/SVwSKnNc9T

— Isa (@isaguor) February 23, 2024