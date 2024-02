Λίγες ώρες μετά τις ευχαριστίες του προς τον κόσμο για την συμπαράσταση, ο βασιλιάς Κάρολος έκανε την πρώτη του δημόσια έξοδο από την ημέρα που ανακοίνωσε ότι πάσχει από καρκίνο.

Δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες είδαν τον βασιλιά καθώς περπατούσε έξω από την εκκλησία της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής, στο κτήμα του στο Σάντρινγκχαμ, στην περιοχή του Νόρφολκ. Ο Κάρολος εμφανίστηκε χαμογελαστός και ευδιάθετος, και έγνεψε προς τους φωτογράφους και τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για να τον δει από κοντά καθώς μπήκε στο παρεκκλήσι.

Στο πλευρό του ήταν η βασίλισσα Καμίλα, που φορούσε ένα λευκό παλτό και μαύρο, μεγάλο καπέλο. Το βασιλικό ζεύγος υποδέχτηκε ο Αιδεσιμότατος Paul Williams. Ο Κάρολος φορούσε ένα καφέ παλτό και στηριζόταν σε μια ομπρέλα.

WATCH: Video of the King’s arrival at church in Sandringham. The first time he’s been seen in public since retreating there after getting his first round of cancer treatment.

Charles and Queen Camilla attended the 11am service at St Mary Magdalene Church.

🎥 @DuncanCStone pic.twitter.com/aQfDunR5O4

— Chris Ship (@chrisshipitv) February 11, 2024