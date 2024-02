Μια… πρωτότυπη μετατροπή έκανε ένα ζευγάρι στις ΗΠΑ. Ο Josh, 27 ετών και η Emily, 28 ετών, μετέτρεψαν ένα παλιό σχολικό λεωφορείο σε σπίτι.

Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες, τις οποίες δημοσιεύει το Business Insider το ιδιαίτερο αυτό σπίτι έχει όλες τις ανέσεις. Μπάνιο, κρεβάτι, καθιστικό και κουζίνα.

Το ζευγάρι αγόρασε το λεωφορείο τον Ιανουάριο του 2021 και το περασμένο φθινόπωρο αγόρασαν ένα κομμάτι γης στο Αντιάχο, στο οποίο θα ζήσουν μόλις τελειώσουν τα ταξίδια τους. Αυτό τουλάχιστον είναι το πλάνο που έχουν θέσει.

Προς το παρόν, το ζευγάρι εργάζεται εξ αποστάσεως.

Αγόρασαν το λεωφορείο για 7.000 δολάρια από μια εταιρεία που πουλάει μεταχειρισμένα σχολικά λεωφορεία για μετατροπές στο Φοίνιξ. Η Emily εμπνεύστηκε την αγορά από αναρτήσεις που είδε στο Instagram.

Σκέφτηκαν ένα τροχόσπιτο, αλλά ένα σχολικό λεωφορείο ήταν πιο προσιτό εκ των προτέρων και παρείχε περισσότερο χώρο. «Μας ταιριάζει πολύ καλύτερα, επειδή χρειαζόμαστε δύο ξεχωριστά γραφεία και ένα λεωφορείο 40 ποδιών παρέχει αυτόν τον χώρο» δήλωσε ο Josh στο Business Insider.

Η μετατροπή τους πήρε περίπου ενάμιση χρόνο για να ολοκληρωθεί. «Δεν προσλάβαμε κανέναν και τα κάναμε όλα μόνοι μας ενώ εξακολουθούσαμε να εργαζόμαστε με πλήρη απασχόληση. Η μετατροπή του σχολικού ήταν το έργο μας τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα» είπε.

Ξόδεψαν περίπου 80.000 δολάρια για τη μετατροπή, το οποίο, σύμφωνα με την Emily, είναι υψηλό. «Πολλοί άλλοι ιδιοκτήτες ξοδεύουν μεταξύ 20.000 και 50.000 δολαρίων», δήλωσε στο Business Insider. «Εξαρτάται από το τι θέλετε να είναι τα φινιρίσματα σας».

Το πιο ακριβό πράγμα που αγόρασαν ήταν το χρώμα αυτοκινήτου.

«Η ηλιακή ενέργεια ήταν αδιαπραγμάτευτη, καθώς θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι είχαμε αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για να μπορούμε και οι δύο να εργαζόμαστε εξ αποστάσεως» είπε.

Το ζευγάρι δεν εξοικονομεί όσα πίστευε ότι θα εξοικονομούσε ζώντας σαν νομάδες.

Τα μεγαλύτερα έξοδά τους είναι η ασφάλεια του αυτοκινήτου (περίπου 1.850 δολάρια το χρόνο), τα καύσιμα ντίζελ και η δορυφορική σύνδεση στο διαδίκτυο, η οποία κοστίζει 150 δολάρια το μήνα και είναι απαραίτητη για τις δουλειές τους. Το γέμισμα του ρεζερβουάρ κοστίζει περίπου 300 δολάρια- κατά μέσο όρο, το γεμίζουν μία ή δύο φορές το μήνα.

«Τα έξοδά μας εξαρτώνται από το πού παρκάρουμε και τις ανέσεις που βρίσκουμε» δήλωσε η Emily. Οι νοτιοδυτικές ΗΠΑ διαθέτουν πολλές εκτάσεις για δημόσια χρήση, όπως εκτάσεις της BLM ή της Forest Service, όπου η στάθμευση για ορισμένες ημέρες είναι δωρεάν.

Πληρώνουν επίσης για να γεμίσουν και να αδειάσουν τις δεξαμενές τους, συνήθως ως τέλος κάμπινγκ.

Δεν σκοπεύουν να πουλήσουν το σχολικό όταν τελειώσουν να ζουν σε αυτό. «Θα κρατήσουμε το λεωφορείο για να μπορούμε να κάνουμε ταξίδια όποτε θέλουμε», είπαν.

A couple who converted a $7,000 school bus into their dream home breaks down the cost of living a nomadic life https://t.co/SodsCTwNUt

— Business Insider (@BusinessInsider) February 21, 2024