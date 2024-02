Η μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι, Λουντμίλα, κατηγόρησε σήμερα τους Ρώσους ανακριτές ότι την «εκβιάζουν» σε σχέση με την κηδεία του γιου της, λέγοντας ότι προσπαθούν να την εξαναγκάσουν να κηδέψει το παιδί της «μυστικά», χωρίς καν την παρουσία συγγενών.

Η Λουντμίλα Ναβάλναγια έκανε τις δηλώσεις αυτές σε βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube.

Ακόμη, η μητέρα του επικριτή του Κρεμλίνου, ο οποίος πέθανε στη φυλακή «Πολικός Λύκος» της Αρκτικής, δήλωσε πως την απειλούν πως εάν δεν δεχθεί τους όρους, δεν θα λάβει ποτέ τη σορό του γιου της.

«Θέλουν να με πάνε στην άκρη του νεκροταφείου σε έναν τάφο και να μου πουν “εδώ είναι ο γιος σου”. Δεν συμφωνώ με αυτό», τόνισε η μητέρα του Ναβάλνι.

Ludmila, Navalny’s mother from Salekhard. She saw Alexei. She signed all needed papers. She demands to give her his body, they refuse. They blackmail her, they threaten her. Putin’s condition: secret funeral in secret place where they tell her. She insists. pic.twitter.com/6Tt3v7j6Rz

— vera krichevskaya (@krichevskaya) February 22, 2024