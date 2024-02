Οι ευρωπαίοι πολίτες είναι απαισιόδοξοι για τις πιθανότητες της Ουκρανίας να κερδίσει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας και βλέπουν μια διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών ως το πιο πιθανό σενάριο, σύμφωνα με δημοσκόπηση μεταξύ 12 χωρών-μελών της ΕΕ, η οποία δημοσιεύεται σήμερα.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η οποία διεξήχθη τον Ιανουάριο για λογαριασμό του think tank European Council on International Relations (ECFR), μόνο το 10% των ερωτηθέντων προβλέπει μία νίκη της Ουκρανίας επί του πεδίου.

Περίπου το 20% αναμένει νίκη της Ρωσίας, ενώ το 37% πιστεύει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει με μια μορφή «συμβιβασμού» μεταξύ των δύο χωρών.

Οι πιο αισιόδοξες χώρες για τις πιθανότητες νίκης της Ουκρανίας είναι η Πολωνία, η Σουηδία και η Πορτογαλία, ενώ οι πιο απαισιόδοξες είναι η Ελλάδα, η Ουγγαρία και η Ιταλία.

❗The latest @ecfr survey exposes a glaring disparity between the Brussels elite and the #European people regarding the Russia-Ukraine conflict with just 10% of Europeans optimistic about Ukraine’s chances, and the majority saying that the solution comes through diplomacy and… pic.twitter.com/hpYEsToJ4a

— Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) February 21, 2024