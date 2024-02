Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, βρίσκεται στον δρόμο για να διεκδικήσει ακόμη ένα πρωτάθλημα με την ομάδα του, όμως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού το όνομά του έχει συνδεθεί πολλές φορές με έναν άλλον οργανισμό σε κάποιο ενδεχόμενο trade.

Ένας από τους μνηστήρες είναι και οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος που η δυναστεία τους αρχίζει να χάνει την… αίγλη της τη φετινή χρονιά μιας και οι πρωταγωνιστές Στεφ Κάρι, Κλέι Τόμπσον και Ντρέιμοντ Γκριν βρίσκονται στην «δύση» της καριέρας τους.

Έτσι η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο κοιτάζει όλα τα πιθανά σενάρια με πρώτος της στόχος να είναι να δώσει ελληνικό… άρωμα στους «πολεμιστές». Τα σενάρια όλο και πληθαίνουν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έχει ανανεώσει με τα «ελάφια» έως την σεζόν 2025-26. Όπως γίνεται αντιληπτό κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να συμβεί, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως οι Γουόριορς δε μπορούν να… ονειρεύονται.

The Warriors’ ‘dream scenario’ superstar this summer is Giannis Antetokounmpo, per @ShamsCharania.

If the Bucks fall short of their title goals, these rumors could go crazy 👀 pic.twitter.com/OTTCOT3ePM

