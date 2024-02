Δύο άνδρες συνελήφθησαν στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης ως μέλη μιας συμμορίας που οδηγούν μοτοποδήλατα και διαπράττουν βίαιες ληστείες με θύματα πεζούς και όχι μόνο.

Οι δύο ύποπτοι, ο 19χρονος Cleyber Andrade και ο 23χρονος Juan Uzcatgui φέρονται να αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου κυκλώματος, τα μέλη του οποίου συνδέονται με 62 διαφορετικές περιπτώσεις κλοπών σε όλη τη Νέα Υόρκη, συμπεριλαμβανομένης μιας τρομακτικής ληστείας που καταγράφηκε σε βίντεο, όπου μια 62χρονη γυναίκα σύρθηκε βάναυσα σε δρόμο του Μπρούκλιν καθώς προσπαθούσαν να της αρπάξουν την τσάντα.

Οι αστυνομικοί εξακολουθούν να αναζητούν τον αρχηγό της συμμορίας, τον 30χρονο Victor Parra από τη Βενεζουέλα, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος από δικαστή τον Δεκέμβριο, αφού συνελήφθη για διακεκριμένες κλοπές, όπως είπαν πηγές.

Horrific video shows woman dragged along NYC street by migrant moped gang linked to dozens of brazen attacks, 62 grand larcenies…

Two men were busted in the Bronx as part of a moped-riding migrant crew that has been snatching cellphones right out of New Yorkers’ hands in… pic.twitter.com/vlFe41yh6p

— AɯƙɯαɾԃMαɱα™® (@Aspiemama_107) February 6, 2024