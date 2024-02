Στους 122 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται από την Παρασκευή στη Χιλή, κυρίως στην παραθαλάσσια, τουριστική επαρχία Βαλπαραΐσο, στην κεντρική Χιλή, ανακοίνωσε σήμερα η χιλιανή ιατροδικαστική υπηρεσία (SML).

Όλα τα θύματα καταγράφηκαν στην επαρχία Βαλπαραΐσο, σύμφωνα με την υπηρεσία, η οποία διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί μόνο 32 σοροί ανθρώπων.

Προηγούμενος προσωρινός απολογισμός που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η SML έκανε λόγο για 112 νεκρούς.

Οι πυροσβέστες της Χιλής εκτιμούν πως υπάρχουν πολλά ακόμα θύματα από τη φωτιά, καθώς δεκάδες ήταν αυτοί που απανθρακώθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τις φλόγες. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έρχονται από τη Χιλή προκαλούν τρόμο.

Ολόκληρες συνοικίες κατεστραμμένες, αυτοκίνητα παραδομένα στις φλόγες, σχεδόν 260.000 στρέμματα αποκαΐδια… Περίπου 1.400 πυροσβέστες, μαζί με 1.300 στρατιωτικούς και εθελοντές, συνεχίζουν σήμερα, για τέταρτη ημέρα, τον αγώνα για να περιορίσουν τις δεκάδες φωτιές στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της χώρας, κατά την εθνική υπηρεσία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών (SENAPRED).

Heart-wrenching scenes unfold in Viña del Mar and Valparaiso, Chile 🇨🇱 as the aftermath of devastating forest fires leaves a profound impact. 💔 #Chile #Wildfires #ChileFires pic.twitter.com/oW8OHLIlzG

— Iyarkai (@iyarkai_earth) February 4, 2024