Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι, καθώς υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε μεγάλο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η επίθεση έγινε στον σιδηροδρομικό σταθμό Gare de Lyon στο Παρίσι, όταν ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι και άρχισε να επιτίθεται κατά πολιτών που περίμεναν το τρένο.

🔶#InfoTrafic #LigneR

Le trafic est ralenti entre Paris Gare de Lyon et Montargis et entre Paris Gare de Lyon et Montereau

Prévoir des modifications de dessertes,des allongements de temps de parcours et des suppressions

Un acte de malveillance a été signalé à Paris Gare de Lyon.

— Ligne R (@LIGNER_SNCF) February 3, 2024