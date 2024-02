Άγιο είχε ένας άντρας κατά τη διάρκεια βολών του σε σκοπευτήριο, αφού λίγο έλειψε να τραυματίσει θανάσιμα τον εαυτό του.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει από τη τρομακτική στιγμή, ο νεαρός ρίχνει μία βολή, ωστόσο φαίνεται το όπλο να εκπυρσοκροτεί με αποτέλεσμα να του γλιστρήσει από τα χέρια και παραλίγο να πυροβοληθεί στο κεφάλι.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο X συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές, ωστόσο δεν έλειψαν και οι έντονες επικρίσεις προς τον άντρα για τη χαλαρή λαβή του όπλου.

Footage shows a man at the firing range almost shooting himself by accident. pic.twitter.com/wKCr2u4k5v

— Morbid Knowledge (@Morbidful) February 1, 2024