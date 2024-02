«Λευκός καπνός» από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν κατά την συνεδρίαση στην ψήφιση ενός πρόσθετου πακέτου στήριξης ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση του, στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, ο Σαρλ Μισέλ ανέφερε «Και οι 27 ηγέτες συμφώνησαν σε ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Αυτό εξασφαλίζει σταθερή, μακροπρόθεσμη και προβλέψιμη χρηματοδότηση για την #Ουκρανία.» Ανέφερε δε ότι «Η ΕΕ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο και ευθύνη στη στήριξη της Ουκρανίας- γνωρίζουμε τι διακυβεύεται».

We have a deal. #Unity

All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.

This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.

EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…

