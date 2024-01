Ένας Βραζιλιάνος καθηγητής πανεπιστημίου που είναι αλλεργικός σε «σχεδόν τα πάντα» πέρασε ένα ολόκληρο υπερατλαντικό ταξίδι απομονωμένος στην τουαλέτα, αφού παρουσίασε σοβαρή αλλεργική αντίδραση στο γεύμα με ψάρι που υπήρχε στην πτήση. Η πτήση ξεκινούσε από τη Βραζιλία και είχε προορισμό την Πορτογαλία, με ενδιάμεση στάση στο Παρίσι.

«Άρχισα να αισθάνομαι άσχημα, να ιδρώνω, να έχω φαγούρα, να κοκκινίζω», δήλωσε ο 32χρονος Lucas Gonçalves Dias για την απομόνωσή του στην τουαλέτα, σύμφωνα με τη New York Post. Ο Dias έχει την ατυχία να είναι αλλεργικός στα φιστίκια, τα θαλασσινά, τα γαλακτοκομικά, το λάτεξ, τη γύρη, τα χημικά με έντονες μυρωδιές, τις τρίχες ζώων, τα συντηρητικά και πολλά άλλα. Εάν εκτεθεί σε οποιοδήποτε από αυτά τα αλλεργιογόνα, θα εμφανίσει συμπτώματα, όπως φαγούρα ή αναφυλαξία.

Πριν από την πτήση του και για προληπτικούς λόγους, ο καθηγητής είχε «ενημερώσει την αεροπορική εταιρεία» για την κατάστασή του, οι οποίοι ενημέρωσαν και τους υπόλοιπους επιβάτες. «Όταν επιβιβαστήκαμε στο αεροσκάφος, δόθηκε η προειδοποίηση», ανέφερε ο Dias . «Δεν ανέφεραν το όνομά μου, αλλά το έκαναν σαφές, με σεβάστηκαν».

Όλα πήγαιναν καλά στην πτήση του, μέχρι που η αεροπορική εταιρεία άρχισε να σερβίρει ψάρι για το γεύμα. «Η μυρωδιά του ψαριού εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα», αφηγήθηκε ο επιβάτης, ο οποίος άρχισε να ιδρώνει, να έχει φαγούρα και να κοκκινίζει. Ελπίζοντας να αποφύγει την αλλεργική αντίδραση, ο Dias έτρεξε στην τουαλέτα, καθώς είναι ο μόνος χώρος με φίλτρο που «αλλάζει συνεχώς αέρα».

Ο άτυχος επιβάτης παρέμεινε εκεί μέχρι να προσγειωθεί η πτήση στην Πορτογαλία. Όση ώρα βρισκόταν στην τουαλέτα και για να περάσει η ώρα του, ο Dias διάβαζε τις οδηγίες στον τοίχο.

