Mια 11χρονη χορεύτρια έχει αναπτύξει μια δερματική πάθηση που την κάνει αλλεργική στα ίδια της τα δάκρυα και τον ιδρώτα. Πρόκειται για μια πάθηση βασανιστικά επώδυνη, για να συνεχίσει το αγαπημένο της άθλημα.

Η Summah Williams εισήχθη στο νοσοκομείο στα τέλη του 2022, αφού το δέρμα της εμφάνισε ρωγμές και έγινε κόκκινο. Στην αρχή, η μητέρα της Karyn Zimny, 47 ετών, νόμιζε ότι είχε ένα άσχημο έγκαυμα από τον ήλιο, αλλά ανησυχούσε όλο και περισσότερο όταν παρατήρησε την υγιή κόρη της να τρέμει στη ζέστη και να έχει φαγούρα όλη τη νύχτα.

Aspiring dancer, 11, diagnosed with condition that makes her allergic to own tears, sweat https://t.co/gRJ98QSeu1 pic.twitter.com/ex5QUpQmB5

— New York Post (@nypost) January 21, 2024