Το ελληνικών συμφερόντων πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Zografia, με σημαία Μάλτας (με IMO: 9486013) χτυπήθηκε από τους Χούθι, στην Ερυθρά Θάλασσα στις 16 Ιανουαρίου 2024. Εκείνη τη στιγμή έπλεε από το Βιετνάμ προς το Ισραήλ. Υπέστη μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν θύματα μεταξύ του 24μελούς πληρώματος.

Πέρα από το βίντεο από την στιγμή που χτύπησε ο πύραυλος, πλέον υπάρχουν και φωτογραφίες με ανάλυση. Από αυτό μπορεί να ειπωθεί ότι επρόκειτο για βαλλιστικό πύραυλο κατά πλοίων (ASBM) που εκτοξεύθηκε από την κατεύθυνση της Υεμένης. Χτύπησε το πλοίο στη μέση του πλοίου και κοντά στην κεντρική γραμμή, κάνοντας βουτιά με κλίση σχεδόν 45 μοιρών. Η έκρηξη ήταν σημαντική.

Η ανάλυση που γίνεται από το hisutton είναι πως η γωνία υποδηλώνει καθοδήγηση με απεικόνιση, πιθανότατα υπέρυθρη/ηλεκτρο-οπτική. Αυτό ταιριάζει με τις μύτες που παρατηρήθηκαν στα ASBM των Χούτι. Ο πύραυλος πιθανότατα στόχευε στο κέντρο του πλοίου, χτυπώντας το με μεγάλη ακρίβεια. Η ακρίβεια του πλήγματος σε συνδυασμό με την «υπόσχεση» των Χούθι να συνεχίσουν τα πλήγματα είναι κάτι που βάζει σε κίνδυνο την παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με την ειδική ανάλυση και «Δεδομένης της ποιότητας του βίντεο (ο πύραυλος ταξίδευε με μεγάλη ταχύτητα) είναι δύσκολο να είναι κανείς πολύ συγκεκριμένος σχετικά με το περίγραμμα του πυραύλου. Ωστόσο, έχει μήκος περίπου 10 μέτρα και αξιοσημείωτα πτερύγια ουράς. Αυτό ταιριάζει σε γενικές γραμμές με την οικογένεια βαλλιστικών πυραύλων Fateh-110/313 του Ιράν. Αυτοί κυκλοφορούν σε εκδόσεις με καθοδηγούμενο αντιπλοϊκό σύστημα («Khalij Fars»), οι οποίες είναι γνωστές ως Asef στην υπηρεσία των Χούτι. Ο Asef έχει μήκος 8,8 μέτρα και διάμετρο 0,612 μέτρα. Μπορεί να μεταφέρει πολεμική κεφαλή 380 kg (840 lb) (ορισμένες πηγές αναφέρουν μεγαλύτερη) 500 km (270 NM)».

Αυτού του τύπου ο πύραυλος ταιριάζει περισσότερο με τα χαρακτηριστικά του πυραύλου που χτύπησε το ελληνόκτητο πλοίο. Το πλοίο είχε αποπλεύσει άνευ φορτίου από το Βιετνάμ με προορισμό το Ισραήλ, ενώ μετά το πλήγμα συνέχισε την πορεία του προς το Σουέζ.

Τα πλοία όπως η Zografia είναι στην πραγματικότητα φτιαγμένα να αντέχουν πολλά και διαφορετικά χτυπήματα ή καταστάσεις. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι ιστορικά υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να πλημμυρίσουν τα αμπάρια του φορτίου τους. Για αυτό διαθέτουν δεξαμενές έρματος και διπλούς πυθμένες ως στάνταρ κατασκευαστικό χαρακτηριστικό. Επιπλέον, στην περίπτωση του Zografia, τα αμπάρια του φορτίου ήταν άδεια, κάτι που λειτούργησε υπέρ του.

***UPDATE***

First photos of the ship ZOGRAFIA which was hit by an anti-ship ballistic missile on Jan 16 (see https://t.co/QJi1g6Yr8c)

The missile appears to have gone straight through.

This supports previous observations. pic.twitter.com/K2cVdo0zYX

— H I Sutton (@CovertShores) January 23, 2024