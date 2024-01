Το υπό σημαία των Νησιών Μάρσαλ ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, που βρίσκεται από την Πέμπτη σε ομηρία από το Ιράν στον Κόλπο του Ομάν, εντοπίσθηκε ανατολικά του ιρανικού νησιού Κεσμ, ανέφερε σε ανάρτηση στο X (πρώην Twitter) η υπηρεσία TankerTrackers.com.

Η επικοινωνία με το 19μελές πλήρωμα δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί και η Αθήνα παρακολουθεί στενά την υπόθεση, καθώς ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος είναι και ένας 20χρονος Έλληνας, δόκιμος πλοίαρχος.

Τα υπουργεία Εξωτερικών και Ναυτιλίας σε συνεργασία με την πλοιοκτήτρια εταιρεία αλλά και σε καθημερινή επαφή με τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Τεχεράνη κάνουν συνεχή προσπάθεια προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον 20χρονο δόκιμο πλοίαρχο και να τον επαναπατρίσουν.

Το Ιράν ακινητοποίησε το St Nikolas, το οποίο ήταν φορτωμένο με ιρακινό αργό πετρέλαιο με προορισμό την Τουρκία, σε αντίποινα για την κατάσχεση πέρυσι από τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ίδιο σκάφος του ιρανικού πετρελαίου που μετέφερε τότε, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο από την επιχείρηση κατά την οποία δυνάμεις του Ιράν κατέλαβαν το υπό σημαία νησιών Μάρσαλ δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν έδωσε στην δημοσιότητα η ιρανική τηλεόραση.

Iran’s state-run media have released footage of the Islamic Republic Navy’s seizure of St. Nikolas (formerly known as Suez Rajan) oil tanker, which had previously been seized alongside a large cargo of Iranian crude oil by the US government last year. pic.twitter.com/7VBj8F964l

Οι «κομάντος του ιρανικού στρατού» προσεγγίζουν με ελικόπτερο και με τα όπλα προτεταμένα δίνουν εντολή στους ναυτικούς να πέσουν μπρούμυταστο κατάστρωμα. Λίγα λεπτά αργότερα αναλαμβάνουν την διακυβέρνηση του δεξαμενόπλοιου και διακόπτουν τις επικοινωνίες, σύμφωνα με το βίντεο.

«Το ελληνόκτητο, ασφαλισμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο πλοίο, φορτωμένο με 1 εκατομμύριο βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο, εντοπίσθηκε σήμερα ανατολικά του Νησιού Κεσμ του Ιράν. Το AIS (αυτόματο σύστημα αναγνώρισης πλοίων) είναι εκτός λειτουργίας», ανέφερε σε καταχώρισή της η TankerTrackers.

Οι ΗΠΑ είχαν ακινητοποιήσει το πλοίο σε μια επιχείρηση για την επιβολή κυρώσεων όταν έφερε το όνομα Suez Rajan. Το Ιράν είχε προειδοποιήσει πως η ενέργεια αυτή δεν θα έμενε αναπάντητη.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars είχε μεταδώσει την Πέμπτη ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού στην οποία αναφερόταν ότι το δεξαμενόπλοιο St Nikolas βρισκόταν καθ’ οδόν προς ιρανικά λιμάνια.

Το Reuters σημειώνει πως η κατάληψη του St Nikolas συμπίπτει με εβδομάδες επιθέσεων από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης με στόχο τις οδούς της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

The Greek-owned, UK-insured and Marshall Islands-flagged Suezmax tanker ST NIKOLAS (9524475), laden with 1 million barrels of Iraqi crude oil, has been located today east of Qeshm Island, Iran. She was hijacked two days ago in the Gulf of Oman by the Iranian Navy. AIS is offline. pic.twitter.com/xMzLmCAIRA

