Τρία άτομα βρήκαν τραγικό θάνατο, αφού συνετρίβη του ελικόπτερο-ασθενοφόρο στο οποίο επέβαιναν. Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το Σάββατο στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ.

Η συντριβή αναφέρθηκε κοντά στο Weatherford, αφού το κέντρο ελέγχου έχασε την επαφή με το πλήρωμα του ελικοπτέρου Air Evac Lifeteam λίγο πριν από τις 23:30 μ.μ., ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της την Κυριακή.

Σύμφωνα με το abcnews, το πλήρωμα επέστρεφε στη βάση του, 113 χλμ δυτικά της Οκλαχόμα Σίτι, αφού ολοκλήρωσε μια μεταφορά ασθενούς στην πρωτεύουσα, ανέφερε η ανακοίνωση.

Tragic news from Oklahoma as a medical helicopter crash claims the lives of 3 crew members. They lost contact after a patient transfer in Oklahoma City. Our thoughts are with their families and colleagues. Read more at: https://t.co/IwbOW09Nd0

— Len Deffinbaugh (@ldeffinbaugh) January 21, 2024