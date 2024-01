Σοκάρουν οι εικόνες από την συντριβή ενός μικρού πυροσβεστικού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο στη Χιλή.

Το Υπουργείο Γεωργίας της χώρας ανακοίνωσε ότι ένας πιλότος που εργαζόταν για την Εθνική Δασική Υπηρεσία (CONAF) σκοτώθηκε, αφού το πυροσβεστικό αεροσκάφος του συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο Panguilemo.

Pilot killed and several persons injured on the ground when his aircraft struck a utility pole and crashed onto the highway near Panguilemo, Chile. pic.twitter.com/xIzRLPzryn

Σύμφωνα με την CONAF, το αεροσκάφος Ayres Turbo Trush εκτελούσε εργασίες ελέγχου πυρκαγιάς στις 15 Ιανουαρίου 2024, όταν το αεροπλάνο έχασε τον έλεγχο γύρω στις 4:30 μ.μ. τοπική ώρα.

Σε πλάνα που κυκλοφόρησαν στα social media, το φτερό του αεροσκάφους φαίνεται να κόβει ηλεκτρικά καλώδια και αμέσως μετά να χάνει απότομα ύψος.

Μετά την πρόσκρουση στον αυτοκινητόδρομο το αεροπλάνο τυλίχθηκε στις φλόγες και ο πιλότος, Φερνάντο Σολάνς, σκοτώθηκε.

«Η CONAF εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του κ. Σολάνς, ο οποίος γίνεται μέρος της κληρονομιάς των μαρτύρων που έδωσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν την κληρονομιά της χώρας μας και έτσι να προστατεύσουν τις ζωές των κατοίκων της», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.’

INSANE FIERY PLANE CRASH IN CHILE CAUGHT ON CAMERA

A small plane tragically crashed onto a highway near Talca, Chile, claiming the pilot’s life and injuring 4 on the ground.

The specific emergency that caused the aircraft to attempt an emergency landing has not been identified pic.twitter.com/PmwPiK2G6f

— Marcos Oliveira 📸🗞️ (@AeroMarcos320) January 16, 2024