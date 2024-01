Όσα αλλάζει η στιγμή δεν αλλάζει ο χρόνος όλος. Την περασμένη εβδομάδα η Γερμανία φοβόταν την εκμετάλλευση των κινητοποιήσεων των αγροτών από την ακροδεξιά μετά από αναρτήσεις της στο Telegram περί «πραξικοπήματος» στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Σήμερα η έκθεση ενός ανεξάρτητου ειδησεογραφικού πρακτορείου που αποκάλυψε το σχέδιο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) για «μαζικές απελάσεις» στην περίπτωση που αναλάβει το τιμόνι της χώρας έβγαλαν τους Γερμανούς στους δρόμους της χώρας για να φωνάζουν «όλοι μαζί εναντίον του φασισμού».

Η έκθεση του πρακτορείου Correctiv δημοσιοποίησε τις λεπτομέρειες μιας μυστικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σε ένα ξενοδοχείο στην εξοχή έξω από το Βερολίνο τον περασμένο Νοέμβριο, στη διάρκεια της οποίας πολιτικοί του κόμματος AfD και νεοναζί ακτιβιστές συζήτησαν ένα «masterplan» για μαζικές απελάσεις που θα δρομολογείτο αμέσως μόλις αναλάμβαναν την εξουσία της χώρας. Το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες του δεν αρνήθηκαν ότι στην ατζέντα του επονομαζόμενου «φόρουμ του Ντίσελντορφ» υπήρχαν σκέψεις για την απέλαση Γερμανών πολιτών κλιμάκωσε την ανησυχία όλων όσων διάβασαν την επίμαχη έκθεση για τα μελλούμενα στη Γερμανία.

Η ριζοσπαστικοποίηση του AfD, ενός κόμματος που ιδρύθηκε πριν από μια δεκαετία από μια ομάδα συγκριτικά μετριοπαθών καθηγητών οικονομικών κατά του ευρώ, ήταν γνωστή εδώ και καιρό. Δεν είναι τυχαίο ότι σε τρία κρατίδια της πρώην σοσιαλιστικής ανατολικής χώρας, το κόμμα βρίσκεται σήμερα υπό παρακολούθηση από τη γερμανική υπηρεσία εσωτερικής κατασκοπείας για τις «πιστοποιημένες ακροδεξιές» θέσεις του, υπενθυμίζει ο Guardian.

Αυτό που έκανε η έκθεση ήταν να αποδείξει σε όλους πόσο δυνατό έχει γίνει το AfD από την συνεχή άνοδο του στις δημοσκοπήσεις τους τελευταίους 18 μήνες, και πόσο προχωρημένο είναι το σκεπτικό του για το πώς θα αναδιαμορφώσει το γερμανικό κράτος εάν και εφόσον αναλάβει την κυβέρνηση του.

Σύμφωνα με τον απολογισμό της συνάντησης από το Correctiv, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, Ulrich Siegmund, μίλησε για την ανάγκη να αλλάξει το τοπίο των γερμανικών πόλεων, μέσω της άσκησης πιέσεων στα εστιατόρια με ιδιοκτήτες ξενικής καταγωγής. Ο Siegmund επέμεινε ότι συμμετείχε στη συνάντηση αυτή μόνο με την ταυτότητα του ιδιώτη, αν και μια περαιτέρω αναφορά που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη αποκάλυψε ότι είχε παρουσιαστεί μαζί με τον εκπρόσωπο Τύπου του, πρώην μέλος ακροδεξιάς εξτρεμιστικής ομάδας.

Αυτό το μείγμα από αποδεδειγμένους νεοναζί και θεωρητικά αξιοσέβαστους επιχειρηματίες που παρευρέθηκαν στη συνάντηση ήταν άκρως διδακτικό για το πόσο γρήγορα και με ποιο τρόπο προχωρούν τα πράγματα κάτω από τα ραντάρ της κυβέρνησης της χώρας. Οι προσκλήσεις για το φόρουμ του Ντίσελντορφ είχαν εκδοθεί από τον Gernot Mörig, συνταξιούχο οδοντίατρο που κάποτε ηγείτο της ακροδεξιάς εξτρεμιστικής ένωσης Homeland Faithful Youth (BHTJ), και τον Hans-Christian Limmer, συνιδρυτή του φούρνου BackWerk και μεγαλομέτοχο της δημοφιλούς αλυσίδας μπέργκερ, Hans im Glück και της υπηρεσίας παράδοσης υγιεινής διατροφής Pottsalat. Αξιοσημείωτο είναι ότι ότι ο Limmer, ο οποίος δεν συμμετείχε στη συνεδρίαση, αποχώρησε από τα διοικητικά συμβούλια των δύο τελευταίων εταιρειών μετά τη δημοσίευση της έκθεσης.

