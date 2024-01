Η διάσημη τραγουδίστρια Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν έχασε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί ολόγυμνη για ακόμα μια φορά στις διακοπές της στη Γαλλική Πολυνησία.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε στο Instagram με μια φωτογραφία της ολόγυμνη και έχοντας καλύψει τα επίμαχα σημεία με δύο emoji.

Για να αποτρέψει την παραβίαση κανόνων της πλατφόρμας, η τραγουδίστρια έβαλε δύο διαμάντια στα επίμαχα σημεία.

«Μόλις προσγειώθηκα στη Γαλλική Πολυνησία» ήταν το μήνυμα που συνόδευε την ολόγυμνη φωτογραφία της.

Λίγες ώρες αργότερα επέστρεψε στο Instagram αναρτώντας βίντεο να χορεύει, στέλνοντας το δικό της μήνυμα.

«Πριν από το δείπνο στο Catch πριν από δύο νύχτες. Χορεύω όπως θα έπρεπε να χορεύω κάθε ημέρα της ζωής μου», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν είναι η πρώτη φορά που ποζάρει χωρίς ρούχα στα social media, καθώς ποζάρει συχνά γυμνή ως έκφραση ελευθερίας μετά τη 13χρονη ζωή υπό την επιτροπεία του πατέρα της.

«Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν γιατί μου αρέσει να φωτογραφίζω τον εαυτό μου γυμνό ή με νέα φορέματα» σημειώνει η τραγουδίστρια στην αυτοβιογραφία της.

«Νομίζω όμως ότι αν είχαν φωτογραφηθεί από άλλους ανθρώπους χιλιάδες φορές, αν είχαν ποζάρει για την έγκριση άλλων ανθρώπων, θα καταλάβαιναν ότι παίρνω μεγάλη χαρά από το να ποζάρω με τον τρόπο που νιώθω σέξι βγάζοντας τη δική μου φωτογραφία, κάνοντας ότι θέλω με αυτό» επισήμανε στην αυτοβιογραφία της The Woman in Me.

Σε ρήξη με τα δύο της παιδιά

Οι επίμαχες ωστόσο αναρτήσεις της έχουν προκαλέσει ρήξη ανάμεσα στην ίδια και τους δύο γιους της Preston, 18, και Jayden, 17, που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της Kevin Federline.

«Είναι σχεδόν σαν να πρέπει να δημοσιεύει κάτι στο Instagram για να τραβήξει την προσοχή» είχε δηλώσει πέρυσι ο Jayden στο ITV του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Αυτό συνεχίζεται για χρόνια και χρόνια και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μη σταματήσει ποτέ πραγματικά», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην σύζυγός της Kevin Federline εξηγεί συχνά ότι οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι απλώς ένας άλλος τρόπος που η Μπρίτνεϊ Σπίαρς προσπαθεί να εκφραστεί.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι το να βλέπουν τη μητέρα τους γυμνή στο διαδίκτυο μπορεί να είναι σκληρό για τα δύο τους παιδιά.

«Δεν μπορώ να φανταστώ πώς νιώθεις να είσαι έφηβος που πρέπει να πας στο σχολείο. Ποιος ξέρει πόσοι άνθρωποι ρωτούν ή τους μιλάνε για αυτό».